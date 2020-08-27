影／萬人血清抗體篩檢報告出爐　王惠美：彰化很安全

台大公衛院與彰化縣衛生局今（27）日上午公布彰化縣高風險群新冠病毒血清抗體調查報告，彰化縣長王惠美下午記者會說，大家回歸專業，在台大今天早上報告我相信大家都知道彰化是非常安全的，所以在這邊也歡迎大家來彰化玩。

▲彰化衛生局在2個月內順利完成採檢分析近5千件的血清抗體。（資料照 圖／記者陳雅芳攝）

連日來引發「蓋牌」說的彰化縣抗體血清調查報告，終於公佈了，彰化縣衛生局長葉彥伯說，這份調查以2到3月高峰期最容易感染的4841人作為對象，其中4人產生具保護力的中和抗體，陽性率低於萬分之8.3，連最容易感染族群的陽性率都很低，代表台灣社區很安全。

王惠美指出，我們也在3月的時候超前部署，也增購了3萬3千劑的肺炎鏈球菌疫苗，呼籲鄉親10月5日開始來打流感疫苗，也請一併把肺炎鏈球菌疫苗注射，讓我們的健康能夠更好。

對於媒體詢問，是否兌現之前講過「你會負責任到底？」王惠美說，「我們有任何的問題嗎？政風調查，第一階段是沒有什麼缺失的，然後第二階段我們還在靜候調查」。

▲台大公衛院與彰化縣衛生局今（27）日上午公布彰化縣高風險群新冠病毒血清抗體調查報告。（資料照 圖／記者陳雅芳攝）

「這次只是期中報告，是否支持萬人血清抗體做到底？」，王惠美表示，今天學者專家都講得很清楚，最主要是希望透過這項檢驗，來做相關學術研究，如果學術界願意做，彰化縣政府也會配合。

葉彥伯說，彰化衛生局在2個月內順利完成採檢分析近5千件的血清抗體，靠的是平常與醫院、基層衛生所、衛生局團隊以及民眾建立的網絡，先匡列目標族群排測，衛生所防疫隊與衛生局護理師共161人組成邀約團隊，除了到點說明，大都需要靠電話聯絡，徵求同意後安排時間地點服務。

因檢測對象為新冠病毒的高危險群，包括醫療照護防疫人員、確診個案及接觸者、居家檢疫者、居家關懷者及家屬、長照據點長者及工作人員等，但萬人血清抗體檢測是回溯性研究，許多接觸者已離開彰化縣或回到工作崗位，也讓採檢增添困難。

彰化醫師公會理事長連哲震說，萬人血清抗體檢測即便外縣市想做未必能做，彰化有行政經驗的優勢，衛生局執行時沒有「老大心態」，盡可能配合受檢者，為的是有詳實的研究。