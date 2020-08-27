臺大胸腔微創新進展　引進冷凍微針治療肺腫瘤

臺大醫院雲林分院外科部暨胸腔醫學中心主任黃培銘表示，如果腫瘤可以接受根除性切除治療，病人就有機會得到比較久的存活，因為大多數轉移到肺臟的腫瘤病患常合併有多顆腫瘤的狀況以及肺功能不佳，或是病患年紀較大以及有其他合併疾病的情況，於是能夠接受外科手術切除的病患仍是少數。
使用電燒或是冷凍微針的腫瘤局部治療可分經皮體外治療，內視鏡下治療，或是傳統開胸手術中治療三種。如果是鄰近肺門或是多顆的腫瘤，更會是治療上的挑戰。治療過程中很容易產生如血胸、氣胸、呼吸衰竭、或是低體溫等的併發症，但這些合併症於胸腔鏡手術下採用冷凍微針治療的局部治療方式，可以有效的控制住。
黃培銘指出，藉由胸腔鏡輔助下操作冷凍微針治療，經由快速降溫到零下-180℃，使腫瘤組織形成冰球，再迅速升溫至50℃讓冰球破裂，達到腫瘤崩解的效果。此外，冷凍微針治療也可讓腫瘤的血管結凍栓塞，進而造成腫瘤因缺血而壞死，而急速冷凍的特性也可以阻斷痛覺神經的傳導，減少治療產生的疼痛，在此治療設計下，除了可以提供這族群的病患治療的機會，還可以減少併發症的產生，藉以延長整體存活。
黃培銘表示，臺大醫院雲林分院胸腔醫學中心團隊已順利完成深部轉移性腎細胞癌的胸腔鏡輔助下冷凍微針治療，其腫瘤是鄰近血管且是位於困難切除的位置。但是藉由熟練且精準地治療技巧，成功達成腫瘤消融控制的目標，造福更多病患。