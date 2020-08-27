頭城搶孤停辦「好兄弟」不寂寞　供品辦桌玩創意另類節慶

主辦單位表示，為持續促進地方特色活動，並祈求消災解厄，決定辦理第一屆中元祭典辦桌供品創作大賽，希望將地方特色融入辦桌供品的創意佈置，廣邀全國公司行號、民間團體、自行發心參與之民眾參與，總獎金高達7萬5千元。
中元祭典辦桌供品創作大賽活動地點在為頭城搶孤民俗教育園區，預計招募30組參賽隊伍，每組人數不限，比賽當天在圓桌上擺出10至12道創意且結合在地文化特色的供品，擺放方式、內容不限，為鼓勵參賽隊伍盡情發揮創意，主辦單位會提供每組3000元的材料補助費。
報名方式分為兩種，網路報名只要在google表單填寫資料即可完成報名，現場報名則請先下載報名表，資料填寫完畢後到宜蘭縣頭城鎮中元祭典協會(頭城鎮開蘭路1號2樓)報名即可，報名時間自即日起至9月11日止。
主辦單位指出，競賽採評分制，評審將邀請在地人士代表3名、產業專家(蘭陽美食交流協會、宜蘭縣餐飲推廣協會)2名來擔任，評分方式為辦桌供品造型、名稱的「創意性」占60%；食材運用、充分表現在地文化特色的「在地性」占40%，現場將選出金牌獎一名，獎金叁萬元、銀牌獎一名，獎金貳萬元、銅牌獎一名，獎金壹萬元、佳作三名，獎金各伍仟元，獲獎的隊伍將再頒發獎盃一座。
除了正式比賽，現場還有加碼活動，民眾可以預測前三名獎落誰家，將票投在代表參賽者的箱子中，公布名次後，主辦單位會從前三名的投票箱中，各抽出一名幸運兒，可以獲得電視一台，活動時間是9月16日晚上19：00至22：00，相關報名資訊請洽頭城鎮中元祭典協會。