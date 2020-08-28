害怕沒有點閱率　竹縣網紅罹患嚴重「產前」憂鬱症

隨著民眾對網路社群媒體的依賴性愈來愈高，網紅趁勢崛起，新竹縣一名25歲網紅，懷孕20周時因外在身形逐漸改變，害怕沒人想看、沒有讚、沒有點閱，每天面對搖搖欲墜的觀看數，又害怕遭到網路酸民的攻擊，因而罹患了「嚴重產前憂鬱症」，造成子宮收縮疼痛不斷。





這名網紅在懷孕期間擔心使用抗憂鬱劑與鎮定劑會影響胎兒健康而停藥，使得憂鬱症的症狀迅速惡化，除了夜夜失眠與不願進食，甚至幾度想放棄腹中胎兒並結束自己的生命，所幸透過醫師的評估與治療，古姓網紅最終撐過36周，平安順產母子均安。





竹北育禾婦幼中心婦產科黃本湘醫師指出，根據衛福部107年抗憂鬱藥物使用人數統計，全臺灣使用抗憂鬱藥物人數達133萬,204人，其中女性高達78萬7379人，約有14到23% 孕期女性有憂鬱症徵狀或罹患憂鬱症﹔女性容易受到荷爾蒙變化影響，在生理期、懷孕、更年期出現焦慮、憂慮等負面情緒，若是有家族遺傳，罹患憂鬱症的機率將更高。





黃本湘表示，使用藥物治療產前憂鬱症可能增加流產、早產、胎死腹中、新生兒出現肺高壓或天生缺陷的風險，孕婦服用藥物可能會影響到胎兒，因此要經過非常謹慎的考慮才決定是否要用藥物治療﹔若懷孕前有在服用其他精神科藥物，在沒有醫師的指示下不可擅自停藥，否則可能會對胎兒造成危險，孕婦本身也會出現頭暈、噁心、疲倦、肌肉痛、寒顫、焦躁、易怒等停藥症狀﹔除了藥物治療，孕產婦也可以透過重覆式經顱磁刺激(rTMS)來治療產前、產後憂鬱症，以避免藥物影響胎兒或是哺乳。





黃本湘提醒，懷孕婦女若發現自己有無法專心、失眠、嗜睡、對平常有興趣的活動或事物突然失去興趣、腦海中常有結束生命或對人生絕望的念頭、焦慮、常感到生命沒有價值、飲食習慣突然產生很大改變等，應及早與主治醫師溝通討論，並拒絕過多的家務，利用懷孕這段時間多休息，嘗試深呼吸、瑜珈或伸展運動來穩定心情，更能預防產前憂鬱症的發生。



