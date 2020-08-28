睡前禱告突然中風 　PAC復健計畫重現活力

62歲鄭姓男子為虔誠教徒，日前跪著進行睡前禱告時，突然左側肢體無力倒地，一旁家人嚇得緊急將他送往急診，確診為出血性腦中風，接受藥物治療後救回一命，但為了不造成家人負擔，他積極配合「全民健康保險急性後期整合照護計畫」，一個月內就恢復行走能力，連自行搭公車前往醫院復健也不成問題。

亞洲大學附屬醫院復健部長周立偉表示，鄭先生患有高血壓，家族也有中風病史，體型也偏壯碩，到院時體重高達113公斤，研判係因血管病變造成基底核出血，導致肢體偏癱，雖然救回一命，但後續需強化復健，才能回復病發前的狀態。

周立偉指出，根據統計，腦中風患者14日再住院率，6個月內再住院率及一年內再住院率都高於一般疾病，因此為降低患者日後再住院或超長住院的機率，經藥物或手術治療待病況穩定後，可轉由復健團隊於治療黃金期內，透過PAC計畫，協助患者恢復自主生活的能力，除了腦中風以外，燒燙傷、創傷性神經損傷、脆弱性骨折、心臟衰竭及衰弱高齡等也可使用PAC計畫。

周立偉介紹，相較於傳統健保住院，大多住28天就面臨轉院問題，腦中風患者透過PAC計畫，最多可接受長達12週住院復健治療，並視患者體能，一天最多可接受3至5次復健，同時會在計畫期間，每三週定期評估，視患者恢復狀況決定提早結案或繼續執行。

物理治療師石杏柔表示，因鄭先生中風後造成肢體張力大，故其復健目標為誘發神經功能恢復，和重建步態行走和運動能力，安排每天兩次物理治療，透過橋式運動、練習坐和站，同時搭配每天兩次職能治療，患者展現高度積極性，除了定時於復健中心復健外，其餘時間也在病房走廊練習走路，復健過程中也順勢瘦了近20公斤。

石杏柔說，鄭先生努力不懈的精神也感動其他患者，鼓勵大家不要放棄，返家除了能自理生活外，甚至可以每天自行搭公車來醫院復健，也主動召集同期復健的患者組成病友會，替彼此在日後復健路上相互扶持打氣。

周立偉提醒，PAC計畫如同復健衝刺班，會先評估個案的學習能力、是否具備足夠體力，以及是否願意主動參與復健治療計畫，若失能程度太輕或太嚴重，都不適合加入此計畫，他也強調，中風後復健是條漫漫長路，當計劃結案後，後續仍須於門診追蹤復建，才能早日恢復健康。