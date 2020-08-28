高雄岡山新都心優質精華地　璀璨登場

地政局表示，第87期重劃區位於省道台1線旁，鄰近捷運南岡山站，擁有完善的道路系統、多處公園綠地及毗鄰醒村懷舊文化景觀建築群，周遭還有購物廣場、影城、醫院、婚宴會館等大型開發案，生活機能完善。
地政局說，繼上一季推出2筆土地造成熱烈搶標後，本季再精選1筆角地，面積約1006坪，地形方整，臨25米鵬程路及15米鵬程東一路，附近有公16、公17、兆湘國小、劉厝公園及岡山文化中心，區位條件絕佳，勢必再成為投資人追逐焦點。
第86期市地重劃區，位於小港國際機場北側，東側有中安路聯接88快速道路，西側距離約100公尺可由中山四路銜接國道1號往高雄港區，步行至捷運紅線草衙站僅需5分鐘，交通便捷，具備陸海空運輸優勢，西北側隔中安路為大魯閣草衙道大型休閒購物中心。本季首次推出1筆377坪特定倉儲轉運專用區用地，可作商業服務及物流倉儲使用，搶先入主增值潛力無窮。
第77期市地重劃區，位於鳳山區快速道路省道台88線旁，近中山高五甲系統交流道，近年推出土地標售皆順利完銷。本季再推出3筆土地，其中2筆角地，1筆面積164坪，臨紅毛港路及海涵路，面文中用地，適合商業使用；1筆面積167坪，位於保華一路及代德一街口，距過埤公兒公園僅約200公尺，區位佳；另1筆101坪土地，位於鳳和一街，地形方整，利於規劃。
高雄大學區段徵收區，公共設施規劃完善，為北高雄優質文教特區，建商持續搶進，本季推出2標2筆土地，其中1筆商業區土地，面積約425坪，雙面臨路，位於大學十七街及大學二十六街口，近高雄大學正門及萬坪藍田公園，使用強度高，適合興建優質住宅大樓；另1筆住三用地，面積約195坪，位於28米藍昌路，自住投資兩相宜。
另外，第37期、75期重劃區及大坪頂5號道路區段徵收區各推出1至3筆土地，供投資人多種選擇。
第3季土地標售作業於109年8月27日公告，投資大眾可前往地政局土地開發處土地處分科索取標售海報及標單，或直接上網高雄房地產億年旺網站、地政局及土地開發處網站查詢下載相關資料，在期限前完成投標，另再提醒投標人，本年度已更新投標單格式，投標大眾請注意應以新式投標單投標以免投標無效作廢。
為配合防疫需求，本季開標作業除於地政局第一會議室辦理外，另將於地政局Facebook粉絲專頁同步直播，請大眾多加利用。