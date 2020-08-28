南天宮發放愛心物資　六區約1500戶弱勢家庭受惠

台中市南天宮歡慶關聖帝君聖誕千秋，一連三天舉辦「帝君聖誕-超拔普渡法會」，也許受到疫情影響，祈求平安信眾較往年踴躍，認助普桌多達1500桌，供品打包成1500箱愛心物資，全數捐贈弱勢做公益﹔今（28）日由南天宮統一發放，約100多名里長親自代領，分送區內低收入戶家庭，落實關聖帝君慈悲精神。





台中南天宮愛心物資發放於上午10時登場，主委吳光雄帶領與會區長、里長等人上香祈福後，一里分配十箱物資，各里依序領回，會場熱絡，信徒捐出的1500大箱愛心物資擺在廟埕，相當壯觀。



▲台中市南天宮發放愛心物資 ，主委吳光雄協助各里搬運物資，一里發配十箱濟 助低收入戶。（圖／金武鳳攝，2020.8.28) 民政局副局長徐照山代表台中市長盧秀燕到場致意，徐照山表示，感謝廟方長年推動公益慈善活動，向廟方致上最高敬意。與會者還有6區區長、民代與里長逾百人參與。





台中南天宮主任委員吳光雄說，南天宮主祀關聖帝君，每年農曆六月廿四日關聖帝君聖誕，皆會舉辦為期三天的超拔普度大法會。今年信眾較往年踴躍，普桌多達1500桌，打包成1500 箱愛心物資，全數捐贈弱勢家庭做公益。





吳光雄指出，台中南天宮與信徒落實關老爺慈悲忠義精神，共同推行慈善、互助互愛義行。愛心物資箱內有沙拉油、白米、麵條、罐頭、米酒、飲料、麥片等民生物資，總計1500大箱，分別捐贈東區、南區、大里區、太平區、中區及北區約1500戶弱勢家庭，讓愛心遠播大台中每個角落。





吳光雄說明，台中南天宮關帝廟主要宣揚儒釋道學說，倡導忠義精神，以「宗教、文化、教育、醫療、慈善」為宗旨。台中南天宮期待讓這樣的善循環年年傳遞下去，讓受惠的家庭未來也有能力一起參與慈善公益的行列，知足感恩。



