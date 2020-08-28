台中享天籟泡好湯旅遊　大啖米其林推介美食

「2020台中好湯溫泉季」烏日音樂會將在29日登場，台中市政府觀光旅遊局特聘TRF紅色狂想三重奏帶來電子弦樂演出，民眾可免費享受音樂饗宴，力邀民眾來台中泡湯旅遊，享用米其林必比登推介美食，搭配安心旅遊補助及振興三倍券消費，音樂會當日有機會把台中購物節的10萬元現金大獎抱回家。





觀旅局長林筱淇表示，烏日溫泉為台中谷關、大坑、烏日及東勢四大名湯之一，泉質為碳酸氫鈉泉，別稱「美姬湯」，水質澄明，屬於弱鹼性，含輕微鐵質，可軟化角質層。為了推廣台中好湯，今年溫泉季活動以「湯緣」為主題，舉辦音樂會及故事劇場等活動，邀請民眾來台中泡湯結緣，體驗在地人情味，感受台中幸福城市的溫暖泉源。





林筱淇說，台中好湯溫泉季活動29日在烏日清新溫泉飯店推出音樂會，市府特別邀請TRF紅色狂想三重奏，帶來「Close to you」、「Moon river」、「甜蜜蜜」等知名曲目，並且安排當地農特產熱鬧市集，為了讓民眾玩得盡興，再推出拍照按讚送NT﹩50消費券、互動遊戲送百元券、以及好湯福袋券抽獎方案等豐富好康活動，當天現場將抽出30位福袋幸運兒獲得名牌藍牙無線環繞Soundbar劇院音響、農特產品、抗敏保養品、電器用品、泡湯券等多項好禮。





民眾參加好湯音樂會，不妨安排周邊旅遊景點，來趟充實有趣的烏日小旅行﹔當地因位處大肚山上，景觀遼闊，晚上可俯瞰大中部地區燦爛夜景，推薦到鄰近藍色公路景觀餐廳吃美食佐夜景，或是前往經市府整建後更加友善共融的望高寮夜景公園，平整易走的步道，連輪椅、嬰兒車都可進入，搭配燈光點綴氣氛，將都會大台中絕美夜景一覽無遺。



