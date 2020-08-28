健康好厝邊　芳安里巷弄長照站揭牌啟用

嘉義市芳安里為提供長者社會參與、健康促進、共餐服務、預防及延緩失能服務、電話問安及關懷訪視等服務，特與仁德醫療社團法人陳仁德醫院與芳安里里長辦公處、嘉義市桃城獅子會攜手合作成立「芳安里巷弄長照站」，並於28日啟動揭牌。
「芳安里巷弄長照站」是嘉義市第38個開幕的巷弄長照站，另外還有2個也已經申請通過，截至目前嘉義市已建置40處的C級巷弄長照站；嘉義市長黃敏惠表示，為打造「全齡共享，世代宜居」的好城市、好品牌，嘉義市從過去的健康城市，累積到高齡友善城市，對高齡者友善，正是對「全齡友善」的象徵。
陳仁德指出，巷弄長照站的對象是長者，芳安巷弄長照站除了周一至周五中午提供共餐服務，也將結合醫院內的復健、護理、營養、藥事等醫療團隊，舉辦各種健康促進講座，並聘請專業運動教練定期指導長輩進行肌力訓練，再加上藝術手作、音樂律動等文康課程，讓長照站成為一個「銀髮族一起上課、活動、吃飯聯絡感情的溫馨角落。」
芳安里長陳文彬談到，經積極尋求外單位合作下，找到有共同理念的陳仁德醫院，並尋得適合的場地，此站將成為芳安里里民的「健康好厝邊」，提供里民更完善的長照服務；成立的目的，就是要鼓勵社區長者多走出家中，參與社區活動，只要年滿65歲以上的健康、亞健康或輕度失能長者，都歡迎還泡茶聊天、玩桌遊，或免費參加各種課程。