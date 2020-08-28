南科生醫聚落打造精準健康產業鏈　展示亮眼成果

針對新冠肺炎後疫情時代，科技部南科管理局配合政府六大核心戰略產業之「生物及醫療科技產業」，今(28)日舉辦精準健康產業鏈階段性成果發表，包括目前最受矚目的COVID-19核酸檢測試劑、全球唯二的自主研發小切口無角膜瓣飛雷屈光手術儀之設備、以及AI深度學習技術輔助癌症篩檢產品等成果展示，向各界宣示打擊新冠肺炎及守護國人健康為第一要務。

南科管理局表示，後疫情時代，民眾更需要精準健康產業全方位準確的照護，包含「精準診斷、治療、照

護與預防」四面向

﹔

以疫情為例，從預防性的新興疫苗研發，到感染症狀診斷，篩選抗體與藥物，配戴特定設備做智慧防疫、使用物聯網做遠距照護，都是精準健康產業範圍。

南科生醫聚落發展至今，從傳產轉型至生產高階醫療器材已歷經十年歲月，目前共計有近80家廠商，無論是頂尖技術開發、國際市場拓銷、新南向及新創引進等推動，南科管理局完全盡全力推動，扮演強力後盾。

南科管理局說，

科技部透過跨域跨部會的整合方式，規劃「臺灣精準健康戰略產業發展方案」，南科依循科技部政策方向，結合園區內既有ICT資通訊與BIO生醫兩大產業優勢，導入AI人工智慧及大數據資料庫，應用於精確檢測技術及設備、個人化醫療等，期望從智慧健康、智慧醫療及智慧照護等三方向，發展精準健康新興產業，守護全民健康福祉。

▲南科精準健康廠商詳細介紹自家產品（圖／記者林怡孜攝，2020,08,28）

會後來賓討論熱烈，尤其受COVID-19疫情影響，大家都對COVID-19核酸檢測試劑表現出高度興趣，提問不斷

﹔

與會貴賓對南科生醫聚落發展皆抱持樂觀態度，發展精準健康將是未來趨勢

﹔

南科生醫產業聚落陣容堅強完整，將持續結合國內ICT與國外資金技術，藉由卓越的研發量能與高端技術，投入智慧生醫之研發，發展醫學檢測、精準醫療等，擴大業務版圖促升產值，展現南科生醫產業的精湛實力。