影／饕客惋惜　彰化排隊名店「阿興魯肉飯」熄燈走入歷史

彰化市中正路知名的阿興魯肉飯，今（28）日中午賣完最後一碗魯肉飯後，正式熄燈

清晨6點半店門口湧入不少饕客前來朝聖，即使下雨，也不減饕客們一定要吃到這最後一碗的熱情，許多顧客趕來品嘗香噴噴的魯肉飯與爌肉飯，留下美好的回憶。

▲彰化市陪伴民眾70年的老字號爌肉飯名店「阿興魯肉飯」，今天營業後熄燈走入歷史。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.28）

彰化市陪伴民眾70年的老字號爌肉飯名店「阿興魯肉飯」，今天營業後熄燈走入歷史

阿興魯肉飯是彰化爌肉飯的排隊名店，每周一到周五從早上6時30分開賣，在今天最後一天營業，儘管一大清早就一直雨下不停，仍然擋不住老饕的熱情，冒雨前來排隊。

▲阿興魯肉飯幾乎每天店外都是排隊人潮，大家必點的主菜就是爌肉；老闆蘇明郎忙到沒時間休息。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.28）

這家彰化市中正路一段的爌肉飯名店，每天清晨6點半即開始營業，一賣就是70年，是彰化當地排隊名店，幾乎每天店外都是排隊人潮，大家必點的主菜就是爌肉；老闆蘇明郎忙到沒時間休息，蘇家獨子蘇丞吾也特地回來幫忙，不少饕客一口氣點2碗爌肉飯，甚至有人霸氣吃3碗，難過的說要一次吃飽吃滿，因為「以後再也吃不到了！」

▲即使下雨也不減饕客們一定要吃到這最後一碗的熱情。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.28）

店家蘇明郎的父親在30年前開店賣爌肉飯，輪到他第2代承接，也賣了40年，如今他覺得時間也差不多了，獨子蘇丞吾經營網路西式點心，沒有要承接阿興魯肉飯的想法，遂決定乾脆結束營業，最後1天營業就訂在8月28日。

8月初阿興魯肉飯8月28日將熄燈消息傳出後，讓很多老顧客十分不捨，紛紛前往消費，每天早上6時半開門，以往要中午12時才賣完，這段時間不到11時就賣光光

今天是營業最後一天，更是10時出頭爌肉就賣完了，但顧客還是點了白切肉，再淋上香噴噴魯肉，吃得很開心，也很傷感。

▲阿興魯肉飯以爌肉、豬腳為主，當然還有香氣撲鼻的魯肉，以及白切肉等。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.28）

彰化市長林世賢說，爌肉飯是彰化知名小吃，也是彰化人飲食的日常，估計全縣有數百家，彰化人24小時都吃得到爌肉飯，雖說阿興魯肉飯取名魯肉飯，其實還是以爌肉、豬腳為主，當然還有香氣撲鼻的魯肉，以及白切肉等。