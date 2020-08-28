涉詐領助理費　前南市副議長曾順良100萬元交保

台南地檢署檢察官黃銘瑩偵辦前市議員涉嫌詐領助理費案，查出前副議長曾順良涉嫌在任內，以人頭助理詐領助理費約400萬元

檢察官訊問後，認曾順良涉犯貪汙治罪條例等罪嫌犯罪嫌疑重大，惟無羈押之必要，諭知100萬元具保，另3名助理各10萬元具保。

檢察官黃銘瑩接獲台南市調查處提報，指前台南市議員曾順良於大台南市第1、2屆議員任職期間，以人頭助理詐領助理費，即指揮市調處進行蒐證，經長期蒐證後認時機成熟，向台南地方法院聲請搜索票獲准。

台南地檢署昨（27）日搜索曾順良及接棒擔任議員的兒子曾信凱服務處等13處所，並傳喚曾順良及助理等14人到案說明，依據本次執行所得之相關事證，初步認定被告曾順良涉嫌以人頭助理詐領400萬元的助理費，檢察官訊問後認曾順良涉犯貪汙治罪條例等罪嫌犯罪嫌疑重大，惟無羈押之必要，諭知100萬元具保；另蕭女、許女、潘男等3名助理，則分別諭知10萬元具保。





今年65歲的曾順良，曾擔任改制前的台南市第15、16屆議員，以及改制後的台南市第1、2屆議員，並擔任第15屆台南市議會副議長、無黨團結聯盟總召，他的兒子曾信凱已接棒當選市議員。





台南地檢署日前獲報，指曾順良借用個人名義，涉嫌製作不實聘書、台南市議會議員自聘公費助理遴聘異動表等資料，並檢附個人薪資帳戶存摺影本，向市議會申請公費助理補助費；不知情的市議會承辦人員形式審查相關文書後，除依申請資料輸入電腦外，也按月撥付助理補助費用及年度春節慰勞金。





初步統計，曾順良向市議會詐領的改制後1、2屆議員助理補助費每月約4萬多元，8年計約400多萬元。



