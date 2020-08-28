影／乙未保台戰爭125周年紀念　客委會推動國定紀念日

客家委員會今（28）日在彰化八卦山乙未保台和平紀念公園舉辦「乙未保台戰爭125周年紀念活動」邀請當年參與戰役的姜紹祖、徐驤、吳湯興及邱鳳陽等客家抗日領袖的後代，與桃園龍潭區七十三公忠義廟後代家屬參加

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客委會主任委員楊長鎮代表政府，共同感念先民們犧牲奮戰、愛鄉護土及保衛台灣的義勇精神。

▲客家委員會在彰化八卦山乙未保台和平紀念公園舉辦「乙未保台戰爭 125周年紀念活動」，客委會主任委員楊長鎮主祭。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.28）

楊長鎮表示，今年適逢1895乙未保台戰爭125周年，紀念活動一方面向當年犧牲的先烈來致敬，另外也向社會宣告我們將要展開一系列關於乙未保台史蹟或是先烈紀念等等相關活動，以及歷史事實的調查研究。

楊長鎮指出，清朝政府與日本在甲午戰爭一役中戰敗，與日本簽訂馬關條約割讓台灣，1895年日軍接收台灣之初，引發台灣各地抗日行動，紛紛組成義勇軍保衛自己的家園，成為台灣史上最為壯烈的「乙未保台戰爭」。以客家人作為主力的這場戰役，台灣民主國的旗幟曾經飄揚的土地上，各族群先民們視死如歸，為了後代子孫慷慨就義，天地同悲可歌可泣。

▲大甲文昌國小管樂團與段富軒銅管五重奏管樂演出。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.28）

客委會表示，今年適逢乙未保台戰爭125周年，為了感念先民們犧牲奮戰愛鄉護土的義勇精神，客委會以獻詩與獻樂向先人致敬，特別邀請向陽、羅思容、張芳慈、劉慧真、林少英等詩人及音樂人共同創作《乙未保台戰爭125週年詩樂朗動四部曲》及主題曲《幾多光年》，並由姜雲玉老師獻唱，以詩樂向先烈致敬。

彰化縣副縣長洪榮章說，回顧台灣歷史，1895年是台灣重要的一天，日軍開始進攻八卦山砲台及彰化，組成義勇軍堅守八卦山陣地，保護自己的家園，形成臺灣史上最壯烈的「乙未戰爭」，要了解台灣目前處境，要務實面對如何對台灣最好。

▲《敬天》少多宜・篩代與AMIS旮亙樂團。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.28）

洪榮章也說，乙未戰爭不但是台灣歷史上最大的一場戰爭，也是台灣人第一次集體用生命保衛家園、抵抗外侮的戰爭，對台灣具有非常重大的意義，更說明了客家人對台灣的歷史與土地，有極大的貢獻，這是客家精神，也是台灣精神。客委會希望藉由在八卦山歷史現場的紀念活動，讓民眾記得1895年先烈保台的這段歷史。