影／彰化之光　興家菇類栽培農場培育霸王洋菇　

彰化縣竹塘鄉曾經是洋菇的故鄉，興家菇類栽培農場首創縣內採用完全空調環溫控制系統種洋菇，也是第一家建立產銷履歷系統的洋菇栽培農場，可天天採收，安心上架，縣長王惠美今（28）日前往體驗採菇樂，稱讚興家洋菇是彰化之光。

▲彰化是全臺灣最大的洋菇栽種區域，傳統種洋菇只能在冬季。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.28）

王惠美說，彰化縣是洋菇的最大栽種區，二十幾年前非常興盛，雖然有一段時間沒落，但在竹塘鄉農會用心輔導農民栽種下，興家菇類栽培農場已獲得與家樂福的合作，採購霸王洋菇，洋菇是彰化很好的農特產，歡迎大家多吃洋菇，讓自己健康強壯。

王惠美表示，興家菇類栽培農場場長莊孟引及李美玲夫妻很用心栽培洋菇，洋菇非常嬌貴，太潮濕採收後容易變黑、太乾則洋菇表面會裂開，要生產漂漂亮亮，就得看技術，獨特技術栽培比別人大一號的「霸王洋菇」，外型又白又圓，就像蔬菜類的珍珠，吸引法商家樂福、美商好市多及全聯等賣場青睞，重新刷亮竹塘洋菇招牌。

▲縣長王惠美體驗採菇樂，稱讚興家洋菇是彰化之光。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.28）

農業處副處長郭至善表示，彰化是全臺灣最大的洋菇栽種區域，面積為151公頃，竹塘就占了110公頃，年產量為995噸，所以大部份外銷的洋菇都來自竹塘，洋菇肉質緊實、口感Q脆，帶有一股特殊香味，營養價值極高，又稱蘑菇。

李美玲說，一開始是在菜市場販售行銷，現在認真打拚、專注生產，民眾可以到家樂福、好市多、全聯、頂好等賣場購買。洋菇含多醣體、纖維質及蛋白質，並具有修護人體的功能，經濟價值高，尤其要種出這麼白、這麼大號的洋菇很不容易，希望大家能好好品嘗。

▲大部份外銷的洋菇都來自竹塘，洋菇肉質緊實、口感Q脆，帶有一股特殊香味，營養價值極高，又稱蘑菇。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.28）

竹塘鄉農會總幹事詹光信說，傳統種洋菇只能在冬季，氣溫平均攝氏18度，稍有幾天飆高溫，那一期的洋菇就報銷了，農民必須重種，現今氣候變遷，嚴格考驗台灣洋菇產業，農民若願投資讓產業升級，才能穩住洋菇市場占有率。