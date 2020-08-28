影／驚悚！員林市永和豆漿店大火造成1死2傷

位在員林市靜修路與莒光路口的永和豆漿店，去年9月21日曾發生重大車禍，造成10人輕重傷，今（28）日清晨發生大火，造成1名巫姓男員工身亡，及陳姓、阮姓女名員工臉部1級、手部2級燒燙傷，事故詳細原因由彰化縣消防局進一步調查。

▲消防人員拉水線灌救，救出現場61歲陳女、及38歲阮女送醫急救，並在廚房內地板發現一具焦屍。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.28）

員林市莒光路開業近10多年的永和豆漿店，在店內工作4年多的巫姓青年父母雙亡，命喪火海，他曾是大慶商工建教班出身的貧寒孤兒，積極上進且樂於助人，如今傳出英年早逝，母校師長都難過得紅了眼眶。

彰化縣消防局指出，凌晨4時2分獲報，5分鐘後抵達永和豆漿店，共調派4個分隊、10輛消防車、22名消防人員前往搶救，消防人員拉水線灌救，救出現場61歲陳女、及38歲阮女送醫急救，10分鐘後將火勢撲滅，並在廚房內地板發現一具焦屍，死者為29歲巫姓男子。

▲彰化消防隊第二大隊長徐溫聰說，這場意外不太像閃燃，因為瓦斯屬於液化石油氣，比空氣重，研判瓦斯靠近爐火後造成瞬間燃燒。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.28）

彰化消防隊第二大隊副大隊長江錦松表示，消防隊7分到場，12分就將火勢撲滅，據店內員工表示，因為蒸包子鍋沒有瓦斯，巫男換裝時拔豆漿鍋瓦斯移給蒸包子鍋使用，結果中途發生大洩漏，引此瞬間引發大火燃燒，研判巫男疑似閃避不及被焚燒，但事故詳細原因，仍待進一步調查。

上午火場鑑識人員到員林豆漿店調查，豆漿店老闆盧姓負責人眼眶泛紅不發一語，而死者命運更令人唏噓！家住溪湖鎮的巫姓青年，國二時父親就因車禍成了植物人臥床，每個月安養費需要2萬多，母親卻因此大受打擊，2008年端午節在自宅跳樓，當時就讀大慶商工建教班的他接受全校募款捐助，才得以度過難關。

▲警消封鎖火警現場，事故詳細原因由彰化縣消防局進一步調查。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.28）

彰化消防隊第二大隊長徐溫聰說，這場意外不太像閃燃，因為瓦斯屬於液化石油氣，比空氣重，研判瓦斯靠近爐火後造成瞬間燃燒，比較意外的是，2名女員工著火後都能趕緊逃出，唯有男員工一動也不動，質疑發生大火瞬間，巫男頭部有撞擊物品而導致昏迷，進而被大火吞噬，但確切死因仍待調查。

▲位在員林市靜修路與莒光路口的永和豆漿店，清晨發生大火，店內一片狼藉。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.28）

彰化縣政府勞工處副處長何俊昇表示，經瞭解業者並未幫員工辦理投勞保，勞工處也將會要求業者對受傷或罹難的員工負起醫療及撫卹相關責任，沒有辦理勞工保險部分將會移請勞保局究責。