南投農家子弟種大麻1361株　使用「焙茶乾燥機」量產

臺中市政府警察局刑事警察大隊今(29)日上午宣佈破案成果，於109年7月「安居專案」間在中市西屯區查獲販賣大麻案，案經員警調閱相關事證分析比對後，發現第2層藥頭均於高雄地區販賣大麻，本大隊員警為順利追查源頭，與所轄左營分局共同組成專案小組，並向臺灣橋頭地方檢察署報請成股鍾檢察官仁松指揮偵辦，經警方埋伏、跟監，在各層藥頭交易大麻之際，持續溯源追查，連破5關查獲最上層自行栽種大麻之劉姓主嫌。
案經搜索發現劉嫌在南投自家頂樓、鐵皮屋、農場等地栽種大麻，當場查獲787株大麻活體及種植器具一批，惟劉嫌已聞風逃逸，經警方策動，劉嫌向臺中市政府警察局第五分局投案，另帶同警方取出逃亡前攜帶之大麻活株574株，總共查獲大麻1,361株，為國內治安史上查獲大麻植株最多之案件。
家中務農的劉嫌對於植栽種植具有一定的技術，利用自家農場種植薑及農產品間混種大麻，企圖掩人耳目，因栽種面積廣袤，產量甚多，劉嫌將自家既有之「全自動焙茶專用乾燥機」用來加工乾燥大麻，總共查獲大麻1,361株，若以單株乾燥產量300公克計算，劉嫌販賣給下游批發價每公克800元，則可獲利計3.2億元，如若不慎流入市面，不法所得市值恐超過6億。
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