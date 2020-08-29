人間公益影展　打造樂齡VR電影院、影像美學走入偏鄉

以「心懷善念‧日日好日」為軸心所舉辦的「人間公益影展」今（109）年已邁入第九屆，高雄市電影館攜手永慶慈善基金會，將服務樂齡長輩VR觀影與偏鄉、非山非市國小影像巡迴，透過影像傳遞正向的力量。





「樂齡VR電影院」廣邀在地長青團體、地方服務銀髮志工及長者學員等，走入「VR體感劇院」360度頭轉不停的高科技感官體驗。將播放〈舊家〉、〈幻境小宇宙〉、〈微觀巨獸〉 ﹔8月31日更邀請永慶不動產夥伴，一同陪伴樂齡長者觀賞VR電影。



▲ 「樂齡VR電影院」廣邀銀髮族走入「VR體感劇院」360度頭轉不停的高科技感官體驗。（圖／高市電影館提供）

「影像美學教育」偏鄉國小巡演計畫，深耕「兒童觀眾」向下扎根，偏鄉、非山非市國小巡演計畫中選映的勵志片單，精選三大主題「成長記憶與自我認同」、「家庭關係與手足陪伴」、「陪伴關懷與生命教育」，讓學童欣賞屬於台灣土地的故事，帶來有別於好萊塢或院線電影、精緻且截然不同的影像美學感動。將播放《姊姊》、《我妹》、《簡單作業》、《大漢》、《小孩不在家》、《我是父親的腳踏車》等精彩台灣原創作品的選映。





高雄市電影館館長楊孟穎表示，電影館肩負南臺灣影像教育責任，2020年開啟「影像美學體驗場」走入偏鄉小學計畫，今年邀請到永慶慈善基金會一同協力，透過實際行動，用電影走入高雄山區或認定為偏遠地區的小學，進而達到普及影像美學教育的最終目標。



