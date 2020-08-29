無網路心理成長營　從健康上網戒除成癮

這項由嘉義市衛生局主辦的營隊，共有16名國、高中生參加，並於29日在嘉義基督教醫院辦理成果發表會，8天的成果，除了用影片呈現營隊成員的成長蛻變過程，也邀請學員與家長進行心得分享，從無網路生活中也能獲得成就感及樂趣。
嘉義市副市長陳淑慧指出，迷惘少年改造計畫參考國內、外網路成癮防治相關文獻以及輔導模式，透過產官學合作辦理，由嘉基醫院心理專業團隊規畫與帶領營隊課程、嘉義大學提供安全的校園環境及輔導諮商系的學生擔任小隊輔導員，共同關心、輔導我們在地的年輕學子，經過八天七夜的洗禮，參加的學員都有很棒的學習，不僅是養成規律的生活作息與時間管理，還有從團體生活中練習人際互動技巧，透過多元的學習活動發展興趣，降低對網路的依賴性。
營隊張同學說，原本每天都會滑IG跟朋友聊天，剛開始參加營隊時很不習慣，好像與世界脫節，也會覺得很不自在，但透過八天七夜的課程與活動，覺得好像沒有網路也可以有很多樂趣，加上在營隊中認識很多新朋友，覺得很開心自己有參加營隊。
主辦此次活動的衛生局陳怡靜科長表示，營隊結束並不是活動的終點，接下還會請嘉義基督教醫院進行為期三個月的追蹤輔導，讓影響持續發生，無網路住宿心理成長營隊，是多元化的課程與活動，可以提升家長與青少年對於網路成癮的知能還有教導對網路成癮的認識，雖然學員們未來不會停止使用網路，但已經能降低自己對於網路的依賴，同時也了解到其實不使用網路後自己更能感覺到自由。