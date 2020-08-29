企業不懂如何進用身障員工　新北設「身障求才統合窗口」

位於新莊區的「台旭環境科技中心股份有限公司」，原為未足額進用身障者企業，後透過勞工局主動輔導，成功媒合患有癲癇的小楷與智能障礙的小翔擔任實驗室助理及負責器皿清潔工作，台旭在企服員的輔導說明後，排除僱用身障者的疑慮並依循專業建議，對小楷的工作內容與流程重新調整，小楷除可處理簡單的環境樣品前端作業和容器清潔，比起一般助理，還增加檢測、校正及紀錄等具備實驗及數學性質的工作內容。
小楷在工作之時，台旭主管除關心癲癇症狀並協助外，小楷與同事互動也相當良好，也因為小楷表現優異，台旭再度向勞工局「企業求才統合服務窗口」提出增聘實驗室助理的要求，勞工局也立刻協助台旭媒合患有智能障礙的小翔，負責簡單的器皿清潔工作，雖然智力稍有不足，但禮貌、規矩樣樣到位，逢人便打招呼，同時也能盡職地完成份內的工作。
勞工局長陳瑞嘉表示，「企業求才統合服務窗口」整合新北市支持性就業單位，建立身障人才庫，並透過企業服務專員實地輔導訪視，以企業人力需求角度，分析工作職缺屬性，而後依身障者需求，具體簡化工作流程及調整職務內容，其成效優於過往僅從身障者端單向輔導就業的方式；截至今年7月，實際拜訪35家廠商，高達28家企業順利進用身障者，共有45位身障者透過窗口成功媒合進入職場就業。
身心障礙者權益保障法 身心障礙者 身障員工 唐氏症基金會 新北市勞工局