重大建設帶動房市看漲　台南這區正夯

為加速辦理南科三期基地擴編案，科技部南部科學園區管理局於今年下半年啟動南科三期擴建都市計畫變更程序，預計於111年完成都市計畫審議，112年取得用地。
黃偉哲表示，南科特定區的開發是市府施政重點，為提高周邊生活服務機能及人口移居誘因，除已完成開闢之LM區、辦理區段徵收中之FG區及都計審議中之I區外，市府將持續推動南科A~E、N、O等7區都市計畫整體開發作業。
台南市近年來積極推動多元化發展與多項公共工程建設，其中，北外環快速道路全長約14公里，緊密銜接史博館特區，可直達南科及市區，更可有效紓解史博館、南科、永康交流道，促進經濟、產業與觀光的重要命脈，對於大台南生活圈的整合更是如虎添翼。
黃偉哲指出，中央挹注逾420億元經費於北外環交流道、南科擴建及周邊建設等，期望讓台南發展愈來愈好。
去（108）年史博館周邊的土地標售，吸引許多建商搶購，得標建商包括陳慶建設、上陽行銷，皆考慮推出大樓產品，而另一家三富地產，搶先在史博館推出總銷近20億元的華廈產品，開價落在每坪19至22.5萬元，希望藉由創造與台南市區的價差，吸引首購族群進駐。
台南歷史博物館特區面積192公頃，幾乎都是透天豪宅別墅，價位在3千萬元至8千萬元，較為一般的，每棟1500萬元至2500萬元，三富地產推出該區首座大樓產品「三富樂樂」，以每戶總價560至850萬元、2～4房產品，高CP值吸引首購族群。
「不僅是史博館第一場大樓建案，也是三富地產在台南的第一場建案」，三富地產總經理鍾增榮表示，好的居住環境，要讓更多人（首購族）能入住，不能只有買得起豪宅的人居住。
國立台灣歷史博物館及亞太國際棒球訓練中心面積達52公頃，是台南市民另一休閒遊憩，以及兼具教育功能之生活領域，鍾增榮指出，綜觀台南各大重劃區，如大橋重劃區、九份子重劃區，近5年房價漲幅皆超過6成，漲幅顯著已是眼前不爭的事實。
具備地理優勢的史博館特區佔地192公頃，北外環快速道路8分鐘直達南科，不但擁有國立台灣歷史博物館、亞太國際棒球訓練中心、市立安南醫院，並規劃國中、小學校預定地，和順綜合轉運站與購物中心等也將陸續到位，區內綠地充足、休閒機能極佳，不僅是國家級藝文特區，更是新興的高級住宅區，後勢看漲。
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