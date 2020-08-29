重大建設帶動房市看漲　台南這區正夯

為加速辦理南科三期基地擴編案，科技部南部科學園區管理局於今年下半年啟動南科三期擴建都市計畫變更程序，預計於111年完成都市計畫審議，112年取得用地。

▲台灣歷史博物館。（圖／民眾提供）

黃偉哲表示，南科特定區的開發是市府施政重點，為提高周邊生活服務機能及人口移居誘因，除已完成開闢之LM區、辦理區段徵收中之FG區及都計審議中之I區外，市府將持續推動南科A~E、N、O等7區都市計畫整體開發作業。

北外環快速道路全長約14公里，

▲台南亞太國際棒球訓練中心主球場鳥瞰圖。（圖／台南市政府提供）

去（108）年史博館周邊的土地標售，吸引許多建商搶購，得標建商包括陳慶建設、上陽行銷，皆考慮推出大樓產品，而另一家三富地產，搶先在史博館推出總銷近20億元的華廈產品，開價落在每坪19至22.5萬元，希望藉由創造與台南市區的價差，吸引首購族群進駐。