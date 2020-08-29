癌友展現自我圓夢　嘉義長庚辦歌唱才藝賽

長庚醫院舉辦的癌症病友音樂才藝比賽，除院內的病友外，同時邀請嘉義市聖馬爾定醫院的病友共同參與，參賽病友區分10組，讓抗癌的鬥士們用歌聲展現自我，及上台分享抗癌過程；其中有4組參賽者的身體，已有多處轉移或2處以上症狀的癌症，但他們仍勇於面對，與疾病共存。
罹患血癌的小安，是嘉義長庚醫院的癌友，因為治療過程中有家人及女友的陪伴，加上音樂的撫慰，讓他勇於度過每一次的化療與放射治療，小安以江蕙的「我愛過」感謝天地賜給他一個愛過的機會；聖馬爾定醫院的病友阿傑他罹患肺腺癌，因癌症導致呼吸不順、體重減輕讓他的歌唱夢更加辛苦，但阿傑不畏懼呼吸困難的阻礙，努力練唱並成為街頭藝人，希望藉由參加比賽鼓勵更多的癌友們勇敢面對。
公益大使林喬安獻唱「心情歌路」，鼓勵每位癌友用音樂唱出自己的心情與歌曲；活動尾聲也由金曲歌王謝銘祐帶領的麵包車樂團熱烈演出，讓活動進入高潮，用台語歌曲與在地文化的結合，讓每位病友家屬能聆聽到一場溫暖的音樂饗宴。
長庚醫院院長楊仁宗表示，今年雖遇疫情但也不能阻擋對癌友們的關懷，癌症病友抗癌的辛苦歷程是需要給予不斷鼓勵的，期待透過這個舞台讓癌友有機會盡情展現自我、分享經歷，今年的音樂才藝比賽也邀請台語金曲歌王謝銘祐及台語歌手林喬安擔任傳愛大使，以音樂拉近距離，唱出希望的歌聲。