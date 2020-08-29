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影／獎助學金支持家扶兒穩定上學　讓夢想高飛

記者葉靜美/彰化報導
calendar_today2020-08-29 20:00:00

▲彰化家扶兒親手製作卡片，表達對開元食品工業(股)公司捐助百萬助學計畫的感謝。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.29）
▲彰化家扶兒親手製作卡片，表達對開元食品工業(股)公司捐助百萬助學計畫的感謝。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.29）
今年受疫情影響，雖然募款艱難，但彰化家扶中心依然努力籌措到8百萬元的獎助學金，今（29）日從國小至研究生近700位家扶兒，在各界愛心挹注下，在開學前仍如期獲得助學金，支持這些家扶兒能持續穩定上學，其中開元食品工業(股)公司更推動百萬助學計畫資助家扶，在疫情中及時送愛。

對於各界的愛心，家扶兒以更努力用功來回報，來自員林市的姚如宣考取國立台灣大學國際企業研究所，她在求學過程中，面臨失去親人的痛苦，經歷人生低潮，仍靠著自己認真及好朋友的支持努力考上好學校；鹿港的陳足珍考取銘傳大學新媒體暨傳播管理學系碩士班，她藉由打工機會增加實務經驗，訓練台風，更以自身經歷鼓舞家扶兒，他們感謝來自各地企業、社團、個人挹注家扶的獎助學金，讓他們可以堅持夢想，成就美好的人生。

▲在開學前如期獲得獎助學金，支持這些家扶兒能持續穩定上學。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.29）
▲在開學前如期獲得獎助學金，支持這些家扶兒能持續穩定上學。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.29）
開元食品公司除了百萬元助學金外，還有提供超過百萬的戀職人鮮乳，穩定了家扶兒求學機會，更照顧弱勢孩子基本營養；兒少保委員會前主委李世湧，也以已逝母親名義捐出助學金10萬元，在其先母人生樂章終結之時仍遺愛給家扶兒，令人動容。

彰化縣長王惠美在頒獎典禮中除恭喜所有獲獎同學，他也指出，弱勢兒少教育困境是不可忽視的問題，政府資源有限，民間力量無窮，很開心看見這麼多的善心企業、社團、個人能伸出援手，挹注獎助學金，讓孩子可以持續的在各自所喜好的領域上學習，健康成長茁壯。

▲開元食品工業(股)公司推動百萬助學計畫資助家扶，在疫情中及時送愛。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.29）
▲開元食品工業(股)公司推動百萬助學計畫資助家扶，在疫情中及時送愛。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.29）
彰化家扶中心主任王震光表示，家扶學子都很有潛力，在各項領域都有接觸及發展，但常因家中經濟負擔讓家扶學子卻步不敢追逐夢想，持續邀請社會大眾，做個陪伴家扶學子成長之有力人士，讓家扶學子在求學階段中，能夠心無旁鶩專心就學。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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彰化 家扶中心 開元食品 家扶兒 獎助學金

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