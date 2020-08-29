影／獎助學金支持家扶兒穩定上學　讓夢想高飛

對於各界的愛心，家扶兒以更努力用功來回報，來自員林市的姚如宣考取國立台灣大學國際企業研究所，她在求學過程中，面臨失去親人的痛苦，經歷人生低潮，仍靠著自己認真及好朋友的支持努力考上好學校；鹿港的陳足珍考取銘傳大學新媒體暨傳播管理學系碩士班，她藉由打工機會增加實務經驗，訓練台風，更以自身經歷鼓舞家扶兒，他們感謝來自各地企業、社團、個人挹注家扶的獎助學金，讓他們可以堅持夢想，成就美好的人生。
開元食品公司除了百萬元助學金外，還有提供超過百萬的戀職人鮮乳，穩定了家扶兒求學機會，更照顧弱勢孩子基本營養；兒少保委員會前主委李世湧，也以已逝母親名義捐出助學金10萬元，在其先母人生樂章終結之時仍遺愛給家扶兒，令人動容。
彰化縣長王惠美在頒獎典禮中除恭喜所有獲獎同學，他也指出，弱勢兒少教育困境是不可忽視的問題，政府資源有限，民間力量無窮，很開心看見這麼多的善心企業、社團、個人能伸出援手，挹注獎助學金，讓孩子可以持續的在各自所喜好的領域上學習，健康成長茁壯。
彰化家扶中心主任王震光表示，家扶學子都很有潛力，在各項領域都有接觸及發展，但常因家中經濟負擔讓家扶學子卻步不敢追逐夢想，持續邀請社會大眾，做個陪伴家扶學子成長之有力人士，讓家扶學子在求學階段中，能夠心無旁鶩專心就學。
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