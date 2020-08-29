員林大火暖男巫俊龍身後事　無遺照擺靈堂

彰化縣員林市莒光路與靜修路口永和豆漿店28日發生一死2傷的火警慘劇，死亡的巫俊龍生前無父無母卻樂於助人，禮儀公司今（29）日表示，巫俊龍身故後卻無像樣的照片，所以現在靈堂仍無照片，巫俊龍曾就讀大慶商工建教班

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校方表示，願意協助整理巫俊龍生前的照片，讓巫俊龍能走完人生最後的路。

▲員林市永和豆漿店火警慘劇，死亡的巫俊龍生前無父無母卻樂於助人。（圖/大慶商工提供）

員林市莒光路永和豆漿店28日清晨發生大火，在店內工作4年多的巫姓青年父母雙亡，命喪火海，他曾是大慶商工建教班出身的貧寒孤兒，積極上進且樂於助人，如今傳出英年早逝，母校師長都難過得紅了眼眶；罹難的巫俊龍（28歲）生前無父無母卻樂於助人，坎坷的身世令人鼻酸，而網路上已有熱心的民眾為他身後事展開募款。

大慶商工指出，巫同學出身貧寒，成為孤子後仍十分上進，當年自己靠建教合作的薪水度日，還得支付父親在安養院的費用，孑然一身的他高三那年還曾義助同樣貧困的學弟，令師長們印象深刻。

▲彰化縣長王惠美前往彰化基督教醫院慰問發生於員林莒光路永和豆漿火災意外受傷的2名勞工及家屬。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.29）

大慶商工說，巫男當時得知高一康姓學弟自幼喪父、母改嫁，相依為命的爺奶相繼去世，深受打擊差點輟學，巫男還慷慨捐出打工的一萬元薪水，幫助同樣命運多舛的學弟，康生大受感動，卻只收下5000元，事件成為美談、引來眾家媒體報導；多年後已自立的康男還曾多次透過媒體報章尋找當年義兄，如今一場大火燒死一個勵志青年的未來，令他們既感傷又遺憾。

禮儀公司的人員說，他們得知巫男坷坎的身世，很佩服他身處逆境仍用獎學金鼓勵學弟妹，看了令人鼻酸，他們現在唯一能做的就是「把喪禮辦好」，他們也呼籲，網路上以巫男治喪名義的募款可以停止了，「所有喪葬費用，我們全權處理」。

▲巫俊龍曾就讀大慶商工建教班，校方表示，願意協助整理巫俊龍生前的照片，讓巫俊龍能走完人生最後的路。（圖/大慶商工提供）

彰化縣長王惠美今天上午前往彰化基督教醫院慰問昨天發生於員林莒光路永和豆漿火災意外受傷的2名勞工及家屬，由彰基護理長全程陪同說明勞工狀況，遭燒燙傷之阮姓及陳姓勞工目前傷勢穩定，王惠美關心罹災勞工及家屬處遇情形，慰問家屬發放急難救助金，並指示勞工處全力協助家屬申請職災給付，連結相關資源，提供適切之協助。