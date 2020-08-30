影／2020卦山親子嘉年華　看見八卦山的改變

抓住暑假的尾巴！「2020卦山親子嘉年華暨交通安全宣導活動」於29、30日為期兩天上午10時到下午18時在八卦山大佛前熱鬧展開，八卦山是許多人假日出遊的熱門景點，有Formosa玩具基地、童玩體驗、樂活市集、街頭藝人表演、夏日童樂會等活動。

▲今年交通安全宣導活動，將著重在宣導「高齡者路口步行安全及路口騎車安全」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.29）

彰化縣長王惠美說，這次是第二年舉辦卦山親子嘉年華，去年2天帶來約6萬人參與，今年因為疫情關係，改以「夜市風童玩體驗」與「Formosa玩具基地」等特色遊戲取代水上遊戲，希望讓孩子體會童玩的樂趣，還有非常很多交安宣導闖關遊戲，以及冰棒、棉花糖與大家分享，活動邀請到草莓姊姊、柳丁哥哥與小朋友同樂，好吃又好玩，歡迎大朋友帶著小朋友一起來度過歡樂的暑假。

王惠美表示，這一年來，八卦山慢慢地變得不一樣，九龍池的水舞今天也重新啟用，八卦山有非常好的休閒環境，有大佛，天氣好時在大佛風景區廣場前的九龍池觀景平台可以遠眺到鹿港外海及漂亮的彰化市景，旁邊連結天空步道，民眾可徜徉到樹蔭下散步，文學步道、銀橋飛瀑等，也都陸續整修，歡迎鄉親來八卦山踏青。

▲「2020卦山親子嘉年華暨交通安全宣導活動」在八卦山大佛前熱鬧展開。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.29）

彰化市八卦山大佛風景區莊嚴靜謐，是縣民參佛、運動的好去處，去年卦山親子嘉年華受縣民好評，今年以「童趣」為活動主軸，「Formosa玩具基地」設計邀請台塑生醫的玩具醫生合作，藉由玩具拆解活動宣導愛物惜物的觀念。

另外「夜市風童玩體驗」不只有傳統童玩，更將多款夜市遊戲攤直接搬到八卦山，串連大小朋友童年的美好回憶。活動中邀請到彰化在地舞團、新奇魔術秀、live band樂團、草莓姊姊、柳丁哥哥、掌中戲等精彩表演，精彩活動有吃、有玩、有學、有滿滿回憶，都讓八卦山大佛風景區成為有別於一般遊樂世界，成為期間限定兒童新樂園。

▲今年以「童趣」為活動主軸，「Formosa玩具基地」設計邀請台塑生醫的玩具醫生合作，藉由玩具拆解活動宣導愛物惜物的觀念。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.29）

2020卦山親子嘉年華活動首次與交通安全宣導結合，為加強65歲以上老年人行的安全，並降低高齡者事故發生率，今年交通安全宣導活動，將著重在宣導「高齡者路口步行安全及路口騎車安全」，希望透過宣導活動，讓年長者及機車騎乘者瞭解交通安全規則，共同守護美滿家庭。