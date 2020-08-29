媽祖號無人機巡迴祈福　張麗善貼牌啟航

首次亮相的超大型長程無人遙控飛機「媽祖號」，是由中華科技大學暨航空學院研發，今日由雲林縣長張麗善貼牌後，正式宣告啟航巡迴全國194座媽祖廟。縣長張麗善為首次亮相的超大型長程無人遙控飛機「媽祖號」貼牌，宣告媽祖號即日起正式啟航巡迴全國194座媽祖廟，希望透過這樣的巡迴，守護台灣、庇佑鄉親，讓孩子學習媽祖的精神，也見證智慧科技的發展。
媽祖號巡迴航程規劃在今天在雲林古坑鄉中華科技大學貼牌啟航及航空創意市集；9月10到14日在斗南順安宮；9月21-27日在竹北天后宮；9月28日至10月4日在桃園景福宮；10月18-24日在八德閩臺宮等媽祖廟展示並祈福。
2020雲林航空嘉年華活動共有8大類組競賽，其中航空產業類競賽分為5大類，分別為航空創意市集競賽類、航空空廚創意競賽類、航空攝影創意競賽類、航空文創作品競賽類及電子競技運動競技類；無人機競技則分為3大類，包括UAV階定翼荷重競技類、UAV全國特技飛行排名賽、UAV創意設計競技賽。
戶外3大類無人機飛行競技賽，已於8月28日在雲林虎尾福爾摩沙飛行場舉行完畢，UAV全國特技飛行排名賽（個人組）冠軍：姜偉國先生、UAV高階荷重競賽（團體組)冠軍：中華科技大學、UAV創意設計競賽（團體組）冠軍：國防大學理工學院。
縣長張麗善表示，雲林雖是農業大縣，也是國內宗教勝地，透過這場嘉年華會，不只讓我們見證智慧科技的發展，也思考如何運用無人機，幫助農民減少負擔、增加產值，此外，雲林擁有非常好的無人機訓練及考照場域，感謝中華科技大學及大德工商推動航空教育，給孩子更廣泛的學習選擇與環境，同時媽祖號無人遙控飛機將正式啟航巡迴全國194座媽祖廟。
中華科技大學副校長兼航空學院院長石大明表示，感謝張縣長支持航空嘉年華活動，昨日在虎尾溪及大德工商的動態競技，有非常多地方鄉親參與，今天則是融合航空元素的翻糖黏土等靜態作品展示，希望透過活動把航空高品質、高附加價值的概念帶進雲林教育，希望能有更多雲林子弟進入中華科技大學航空學院就讀，將未來生涯與航空做結合。
中華科技大學飛官教授荊元武指出，近年世界潮流以發展無人機為主要課題，中華科技大學暨航空學院有鑑於此，發展出超大型長程?控無人飛機，取名媽祖號，以發揚媽祖濟世精神，今日由雲林古坑啟航全國巡迴，盼推廣兒童航空科技教育。