影／開放美豬牛　養豬產業要政府「說清楚保護機制」

政府宣佈開放美豬美牛進口，引發各界熱議，擔心衝擊國內畜牧產業，彰化縣內養豬戶更是憂心，縣長王惠美今（29）日在受訪時強調，彰化為養豬大縣，衝擊無可避免，縣內在學童的營養午餐及長輩的關懷據點供餐上，會加強約束，確保食用國產健康豬肉，避免食安問題產生。

▲中央宣布開放含有萊克多巴胺的美豬、美牛進口，彰化縣長王惠美將嚴格禁止含有瘦肉精的美國牛及豬肉使用在學校營養午餐。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.29）

中央宣布從明年1月1日起，開放含有萊克多巴胺的美豬、美牛進口，彰化縣為全台第三大養豬大縣

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縣長王惠美說，為了保障縣內豬農生計及民眾健康，彰化縣將嚴格禁止含有瘦肉精的美國牛、豬肉，使用於學校營養午餐及關懷據點及巷弄據點社區共餐中。

王惠美說，開放含有瘦肉精的美豬、美牛進口，將影響縣民食安健康，且會衝擊到養豬大縣彰化豬農的生存權益，顯與她自上任以來持續推動「健康豬」，提供學童有機營養午餐及重視社區長輩飲食健康的立場相悖。

全國養豬產業奮鬥十多年，積極阻擋政府開放美國「瘦肉精」豬肉進口來台，不料還是擋不住總統蔡英文片面宣佈將開放進口來台，還扣上「基於國家經濟利益，符合未來總體戰略目標決定」的大帽子，引起彰化縣不少養豬戶高度反彈。

不少消費者憂心，含有瘦肉精豬肉一進口來台後，更餐飲業、小吃攤商以及加工業者，在成本考量下，可能很難抵擋低價「美國瘦肉精豬肉」的誘因，不僅衝擊台灣毛豬產業，更會讓全民的健康也跟著陪葬。

台灣畜牧協會理事長張勝明說，中央宣布從明年1月1日起，開放含有萊克多巴胺的美豬、美牛進口後引起彰化縣養豬產業極大的反彈，農委會副主委陳駿季及畜牧處長張經緯南下與彰化縣養豬協會產業代表進行面對面座談，聽取產業的心聲。

▲台灣畜牧協會理事長張勝明說，中央宣布從明年1月1日起，開放含有萊克多巴胺的美豬、美牛進口後引起彰化縣養豬產業極大的反彈。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.29）

彰化縣養豬協會產業代表提出三項訴求，一、進口肉明確標示，並嚴格查緝魚目混珠，矇騙消費者。二、為保障國人權益及保護產業，要求消費者保護團體與畜牧產業與政府共同稽查，管控進口豬肉流向等工作，三、因事先無預告或溝通，產業大家群起憤慨，提出要北上抗議

會中經陳駿季副主委、張經緯畜牧處長、江文全副處長等溝通協調疏導，解釋政府的立場與困難處，在會中一再表達善意與當場向在場業者代表道歉，此提議暫時延後；張勝明表示，養豬產業提出對養豬農及消費端的保護，以及如何保護成展中的學童不會吃到含有萊克多巴胺的美豬，相關防範保護措施，農委會有必要向國人做說明，陳駿季允諾，一周後會再找養豬產業來做說明。