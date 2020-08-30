李眉蓁將建請修正自治條例　要求「萊克多巴胺零檢出」

高雄市議員李眉蓁指出，將建請高雄市議會提案，修訂高雄市食品安全衛生管理自治條例修正案，增修第12條「高雄市流通之豬肉品及其他相關產製品，不得檢出乙型受體素」即「萊克多巴胺0檢出」，而且要加強查驗相關製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列的豬肉及相關產製品，只要檢出乙型受體素如萊克多巴胺，即開罰，而累犯或是情節嚴重者另制定加重罰則。
市議員黃紹庭也三問陳其邁，首先，身為醫師的陳其邁市長，對瘦肉精的容忍度是多少？是跟蔡英文總統一樣是10ppm？其次，總統蔡英文強推含瘦肉精美豬進口，想問陳其邁身為高雄市長，願意召開公聽會聽聽公民社會的聲音嗎？最後，蔡政府現在只以「時空環境背景不同」作為理由強渡關山，請問高雄市民的身體健康考慮，也會因為「時空環境背景不同」而改變嗎？
對此陳其邁指出，現在跟過去已經不一樣，現在台灣豬已經口蹄疫拔針可以出口，我們的豬肉也非常有競爭力，台灣人喜歡吃溫體豬，國內的豬肉的市場大概有百分之七十是溫體豬，百分之九十都是國產豬肉，美豬已經進口二十五年，市佔率大概只有百分之一，內臟從過去到現在都沒有進口，所以加強查驗，讓我們民眾在整個食用進口豬品的過程裡面，他能夠很清楚、有非常明確的標示可以自己做選擇。
陳其邁表示，譬如說CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）的這些國家，包含日本、韓國、澳洲、紐西蘭，這幾年也都已經進口美國含有萊克多巴胺的豬肉，所以不管是風險的評估，或者是這些科學的證據，在安全上根據國際的標準，在執行上會來確保查驗萊克多巴胺的頻率至少十倍以上，可以放心，但就他個人而言，還是喜歡吃台灣的豬肉，跟進口的豬肉一起兩相比較，差距實在是非常大，所以我們也會多鼓勵民眾多使用安全、衛生又好吃的台灣豬肉，對此市政府的態度是非常的明確。