台南9月1日起路口安全大執法　執法重點看過來

據統計，台南市109年1至7月行人A1類死亡交通事故12人，其中肇因包含行人跨越馬路未注意左右來車、車輛未注意車前狀況禮讓行人等，造成行人送醫急救後不治死亡，導致不可挽回悲劇，台南市交通警察大隊呼籲，請駕駛人多注意，多一分禮讓，少一件事故。
台南市交通警察大隊日前特於交通尖峰時段，在台南市市交通事故前十大事故路口之一的健康路、南門路口，進行路口安全大執法宣導，向路過的行人與騎士宣導，自9月1日起將於全市易肇事及違規路口同步強力執法1個月。
警方說明執法三大認定原則，路口無人指揮時，汽機車在行人穿越道上，需距離行人3公尺，低於3公尺可取締；若行經行人穿越道，不聽指揮強行通過，將直接認定違規；執法時會盡量攔停告知用路人違規，若不聽指揮衝過去，可逕行舉發。
警方呼籲，汽機車駕駛人要養成「路口慢看停」觀念，接近路口，減慢速度；隨時擺頭察看左右後方有無人車；暫停，讓行穿線（斑馬線）的行人先行，以加強車輛與行人守法觀念，才能減少路口事故發生。
交通警察大隊特別提醒，行人正確橫越行穿線（斑馬線）的方式，即「停、看、轉、揮、動」。「停」－停人行道不強行；「看」－看看號誌小綠人；「轉」－轉左轉右等車停；「揮」－揮手微笑表謝意；「動」－動身起步快步走。也提醒機車騎士，騎車遵循號誌標線及禮讓行人、行人絕對路權。