影／豆漿店大火罹難巫姓員工出殯　學弟趕來跪送

員林市永和豆漿店日前發生大火，店內員工巫俊龍命喪火海，今（30）日舉辦告別式，曾受巫俊龍幫助的學弟康建欽，今專程到場跪送，也有曾經教過巫男的老師以及同學，以及豆漿店老闆都來送最後一程，讓人為之鼻酸。

▲員林市豆漿店大火，造成勵志青年巫俊龍命喪火海，今舉辦告別式。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.30）

巫俊龍的父母早年相繼去世，獨自一人生活的他，辛苦養活自己，老家雖然還有姑姑、表弟等，但平時沒有聯繫，因此未有人協助料理後事，今（30）日告別式由員林市寶蓮生命禮儀公司，協助所有後事與喪葬費用，禮儀公司也特別從學校提供的照片輸出，為巫俊龍補上遺照，讓他完美的走完他的人生。

▲學長願你一路好走，這輩子報不完的恩，下輩子再還！受助的學弟康建欽在靈前向罹難的學長表達昔日相助之恩。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.30）

12年前受到巫男捐助的學弟康建欽特別趕來跪送學長，康建欽目前是小貨車司機，12年前就讀大慶商工時，父母都離世的巫俊龍得知學弟身世跟他一樣辛苦，特別把自己打工的錢捐助康建欽，鼓勵他對人生不要放棄。

康建欽說，剛聽到新聞時，以為只是名字一樣，沒想到竟然是學長，讓他實在很難接受，他找學長已經找很久了，卻一直都找不到，他有好多話要對學長說，因為學長也過得很辛苦，還把錢捐來幫助他，讓他非常感動，他一直想找學長一起創業開機車行。

▲罹難巫俊龍沒有家人協助料理後事，告別式由員林市寶蓮生命禮儀公司，協助所有後事與喪葬費用。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.30）

今天來送行的還有老師，學弟等人，李同學難過的說，實習時與學長同一公司單位，學長都會帶他出去玩，人生第一次騎摩托車也是學長教的，對大家都很照顧，至今還是不願意相信這是真的，希望學長一路好走，在另一個世界可以好過一點。

大慶商工表示，巫俊龍身為家中獨子，父母雙亡的他工作相當勤奮，卻命運乖舛；國二時父親車禍被撞成植物人，2008年他就讀大慶商工資訊科建教班時，母親在端午節當天墜樓輕生，堅強面對一切的他，得知高一康建欽也有類似遭遇，還捐出部分薪水、鼓勵對方不要輕易放棄，如今自己反葬身火海，令人唏噓感慨。