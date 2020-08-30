影／祖父母節提倡家庭世代互動　祖孫同樂場面熱鬧溫馨

為喚起大家對親情、孝道及敬老尊賢倫理的重視，彰化縣樂活銀髮族協會今（30）日在員林家商禮堂舉辦「109年慶祝祖父母節-親子抱抱感恩嘉年華會」，彰化縣長王惠美說，希望長輩不論是生理或心理都越來越健康、有活力，父母事業發展順利，小孩學業順利。

▲彰化縣樂活銀髮族協會在員林家商禮堂舉辦「109年慶祝祖父母節-親子抱抱感恩嘉年華會」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.30）

由於社會結構及家庭型態改變，孫輩與祖父母間的互動機會也漸漸減少，王惠美期待透過「祖父母節」引起民眾的關注，讓國人從小培養敬老、親老的品格，並透過結合社區、民間資源辦理的祖孫代間學習活動，建構友善及世代共榮的高齡城市，營造更加美好、幸福的家庭生活。

王惠美表示，現在大部分都是雙薪家庭，父母很辛苦都外出工作賺錢養家，小孩子很多都由祖父母幫忙照顧，縣府教育處重視品格教育、家庭倫理，對親情、孝道及敬老尊賢倫理道德等會持續的推廣。

▲現在大部分都是雙薪家庭，父母很辛苦都外出工作賺錢養家，小孩子很多都由祖父母幫忙照顧。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.30）

彰化縣樂活銀髮族協會理事長游春旺表示，活動的目的是宣揚孝道以「感恩」、「傳承」做為核心價值，以「愛的擁抱」搭起世代橋梁，讓祖父母與孫子們之間沒有代溝，促進家庭彼此之間的交流情感，使夾在中間的父母沒有為難，使小朋友於成長過程中沒有隔代的隔閡，促進每個世代間彼此的理解，強化家庭親子關係。

▲活動也安排愛的抱抱，由孫子女上台熱情擁炮阿公、阿嬤，讓年輕世代重視對長者的關懷。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.30）

員林市長游振雄說，員林市旅外打拚的人口很多，許多孩子都是阿公阿嬤帶大，希望藉由祖父母節，廣為宣揚祖父母的偉大及重要性，讓年輕世代重視對長者的關懷，增進家庭互動及情感凝聚，期待每個家庭都和樂融融；活動也安排愛的抱抱，由孫子女上台熱情擁炮阿公、阿嬤，為表達對阿公、阿嬤感恩與關懷，孫子女為祖父母奉茶，並說出心中的感謝，場面十分溫馨。