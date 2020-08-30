穩定豬農收益　高雄市擬定「放心養 雄挺你」六大行動

高雄市豬隻飼養量在全國排名第六，有457個養豬場，飼養頭數29萬4千頭，產值38.8億，農業局所推出的「放心養雄挺你」包含：「確保豬價、輔導升級、安心經營、豬隻保險、拓展外銷、地產地銷」等六大具體行動，希望以多元策略確保毛豬拍賣價格在生產成本以上，以穩定豬農收益、輔導與補助養豬場現代化升級，增加高雄養豬產業競爭力、增加養豬場環境污染防治設備補助，協助豬農降低周遭民怨更能安心經營、補助種豬更新以提高養豬育成率，增加生物安全措施、提高豬隻死亡保險增加保費補助降低豬農負擔、策略性輔導豬肉加工，擴大出口拓銷高雄豬肉製品、以食農教育與地產地銷來鼓勵與推廣高雄在地生產豬肉產品。
農業局也指出，在輔導養豬場現代化升級方面，主要提供新式及自動化省工設備補助，包含新型節水型密閉水濂豬舍等；為確保產業永續經營更擴大污染防治設備補助，提供高效能廢水處理系統及沼氣利用設備等補助；而在提高養豬育成率增加生物安全方面，則提供種豬淘汰更新補助、生物安全消毒設施補助及增加疾病疫苗補助；在出口拓銷政策方面則是輔導加工豬肉製品拓展外銷；為推動食農教育鮮享在地，輔導建立品牌發展特色畜產品，並辦理畜產食農體驗活動與製作文宣宣導推廣支持國產豬。