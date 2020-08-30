影／中州盃分齡籃球賽　終戰建國塑膠青壯組五連霸

全民中州盃分齡籃球錦標賽今（30）日進入壓軸賽程，最後一天進行的比賽是社女組及青壯組的四強決賽。下午進行四強排名戰，爭冠軍的隊伍為：社女組-成功大學vs.建國塑膠，青壯組-建國塑膠vs.球給牛鼻，成功大學延續上午的氣勢，下午的冠軍戰奮力一搏，再度驚險奪下勝場，榮登冠軍寶座。

▲建國塑膠的「寶貝加油團」是爸爸們在場中較勁的精神支柱。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.30）

社女組成功大學對上星衍科技，成功大學一開始取得領先地位，但第二節遇到亂流被對手超前，不過靠著教練提點穩住陣腳，終場以52:49險勝星衍科技，進入冠軍爭奪戰。青壯組開泰工程對建國塑膠之戰，兩隊實力在伯仲之間，誰贏了才能挺進冠軍戰，因此競爭相當激烈，誰也不讓誰，最後建國塑膠守住領先分，以48:44勝開泰工程，繼續挑戰青壯組五連霸。

▲全民中州盃分齡籃球賽社女組四強決賽，成功大學(白衣)對星衍科技(黑衣)之戰，兩隊相當賣力爭取最佳成績。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.30）

上午的比賽是排名戰的關鍵時刻，贏球是一、二名，輸球則會落到三、四名；社女組成功大學對星衍科技之戰，成功大學第一節取得領先，但是第二節時星衍科技急起直追，超越了成功大學，到了第三節成功大學穩住陣腳，以一記三分球再要回領先地位，全隊士氣大振，星衍科技雖然奮力追趕，但最後仍以3分之差飲恨。

▲青壯組建國塑膠再次蟬聯冠軍，五連霸達陣。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.30）

經過九天的精彩賽事，建國塑膠在青壯組五連霸，相當不簡單，各組名次如下青壯組：第一名-建國塑膠、第二名-球給牛鼻、第三名-開泰工程、第四名-竹山POT，社男組：第一名-華威洋酒、第二名-懋得有限公司、第三名-上美儀器、第四名-態新；社女組：第一名-成功大學、第二名-建國塑膠、第三名- SPORTY LIFE、第四名-星衍科技。

大專公開男生組：第一名-義守大學、第二名-高師白太極、第三名-高師藍太極、第四名-中州科技大學。高男甲組：第一名-青年高中、第二名-成功高中、第三名-苗栗高中、第四名-后綜高中。高男乙組：第一名-田中高中、第二名-青年高中A、第三名-台中家商、第四名-斗六高中。高女乙組：第一名-民族實中、第二名-金門農工、第三名-田中高中。