「2020齊心做公益 讓愛傳久久慈善聯合演唱會」，邀請縣內15家社福單位弱勢民眾朋友，今（30）日在員林演藝廳欣賞精彩演唱會，彰化縣長王惠美說，本次利用演唱會結合公益、關懷弱勢，宣導弱勢族群需求，以實際行動讓愛的能量發酵傳播，讓更多弱勢朋友獲得關懷與鼓舞。

▲齊心做公益讓愛傳久久慈善聯合演唱會-薩克斯風表演。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.30）

王惠美說，特別感謝北斗奠安宮、北斗奠安慈善功德會及北斗觀光產業促進會等單位，宣揚了媽祖的慈悲心，籌備了此次愛心久久慈善演唱會，此次愛傳久久慈善聯合演唱會募款了200餘萬善款，分別給予慈愛殘障教養院等15家社福機構單位，一解現在的燃眉之急。

王惠美指出，今年因為受到新冠肺炎疫情影響，許多社福機構單位募款不易，營運經費無著落，透過販售演場會的門票籌措相關經費，也要感謝花錢購買門票進場聽演場會也支持愛心的這些好友們，再次感謝所有善心人士、民間團體、公司行號等共襄盛舉；另外中秋節將至，彰化縣轄內庇護機構有販賣中秋節禮盒歡迎大家多加訂購，一起做愛心。

▲齊心做公益%20讓愛傳久久慈善聯合演唱會-民眾欣賞表演，座無虛席。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.30）

喜樂小兒麻痺關懷協會執行長陳忠盛說，感謝王縣長及有愛心的天使們今日來參加這一場有意義的活動，他僅代表彰化縣、臺中市、南投縣等15間社福機構團體感謝大家。長久以來或許我們是被社會大眾沒有看見的一群身障者，但是仍舊有許多人關心的弱勢族群，給予身障者支持與關懷。

演唱會透過音韻歌聲的交流，帶給社會正面力量，到場民眾不僅聆聽了一場美妙的音樂饗宴，後續持加蓋戳章之演唱會門票，還可參加9月5日於彰化縣北斗奠安宮舉辦的「博杯」活動，活動中有19個獎項，獎品相當豐富，其中最大獎為北斗奠安宮典藏之絕版品-黃金印章(1組)，等大家來拿。

▲北斗奠安宮等公益團體，辦理愛心久久慈善演唱會，邀請縣內15家社福單位弱勢民眾欣賞精彩演唱會，民眾熱情邀縣長自拍。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.30）

社會處長王蘭心說，希望藉由本次活動，讓社會大眾對身心障礙者能有更多關注與支持，送愛心給弱勢家庭及身心障礙者，為需要幫助的身心障礙朋友盡一份心力，匯集所有善的力量，一起散播愛與幸福的種子。