「醫」齊守護老人　慈濟人醫會洗牙義診

「衛生福利部彰化老人養護中心」在今（30）日，一樣的星期假日，有著不一樣的醫護關懷，因為一群從北中南匯聚的慈濟人醫會醫護與志工，為中心的安養長輩進行洗牙義診。

▲一群從北中南匯聚的慈濟人醫會醫護與志工，為中心的安養長輩進行洗牙義診。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.30）

為了順利進行此次的洗牙義診，今日一早，來自台中、彰化慈濟人醫會團隊及志工約八十人，將近早上八點，帶來牙科器材，負責水電管線及後勤人員，在忙碌中有秩序，熟練地的架設器材及準備補及用品，人人抱著學習的心，希望在首次的義診能順利圓滿。

因此次是彰化地區人醫會第一次為安養長輩舉辦的大型牙科義診，因此匯聚來自北、中、南的人醫會醫師來支援，彰化市吳明哲也是牙醫師團隊之一的他、今天看到這些長者心有不捨，年輕為生活打拼老了行動不便牙齒咀嚼有困難他說預防保健還是最重要的。

四台活動洗牙機，為了避免機器在載運中途發生問題，來自北、中、南負責維修器材的團隊，特別由常參與國際賑災多次，義診經驗熟練志工承擔下，順利就定位，也安了義診團隊的心。

▲由於義診對象大多是長期臥病的長者，內科醫師先做好評估，確定是安全狀況後才能進行洗牙。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.30）

由於義診對象大多是長期臥病的長者，內科醫師先做好評估，確定是安全狀況後才能進行洗牙，彰化人醫會領隊唐龍文與其他三位醫師穿梭在病房間，為長者進行身體評估，為的是能做好前線安全把關。

唐龍文醫師表示，「先做好基本評估，看有沒有家屬同意書，了解用藥、量血壓、心跳及側血氧濃度，也聽看看有沒有痰，再交給牙科醫師評估，一系列的SOP都要小心翼翼呵護者這樣比較安全。」

「衛生福利部彰化老人養護中心」主任譚志皓表示，「非常感恩看到慈濟強大的力量，雖然是第一次配合，看到大家各司其職，彼此配合得很好，重點是對長輩口腔的清潔跟照顧，得到很大的幫助。」

▲此次義診有五十五位長者，在醫護及志工溫暖的安撫下，接受洗牙，對呼吸道感染的機會將減少。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.30）

此次義診有五十五位長者，在醫護及志工溫暖的安撫下，接受洗牙，對呼吸道感染的機會將減少，相對地也比較健康。