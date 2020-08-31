開放美豬美牛進口　中市藍營批鬼話連篇

國民黨團書記長陳政顯指出，蔡英文總統賭上全民健康來換貿易談判的一絲可能，在未經國會通過，也不顧民意及產業衝擊的情況下，開放含瘦肉精之美豬、美牛進口，門戶大開，不僅將重創我國的畜牧業，更棄人民健康於不顧，副總統賴清德曾說過，犧牲國人健康來換取其他利益的人不配當總統，呼籲賴清德要實現政治人物的誠信，趕快連署罷免蔡英文總統。
中市府衛生局長曾梓展指出，瘦肉精（萊克多巴胺）會對人體產生傷害是有科學事實的，對運動選手來說也是禁藥，零檢出才是市民之福，衛生局一定會依據食安條例，嚴格稽查，抓到一次就罰一次。
法制局長李善植表示，釋字738號鼓勵地方的標準比中央嚴格，目前食安條例是經議會同意中央核定有效，市府一定會落實。
農業局長蔡精強表示，農業局反對瘦肉精使用的立場不變，中央開放瘦肉精對台灣豬農是不公平的競爭，中央應該依照WTO國民待遇原則，禁止含瘦肉精豬肉進口，也反對中央農委會修正可以使用萊克多巴胺。
養豬協會創會蔡理事長個人養豬四十餘年，他表示，養豬的產值上千億，丟個一百億的基金算什麼？執政當局根本沒有事前告知或與他們協商，讓他們措手不及，中央進口含瘦肉精豬肉的決策對產業的打擊太大。
現任林理事長呼籲產業豬農大家一定要自律不要使用豬肉精，請在公部門優先使用在地豬肉。養豬協會常務監事則堅持政府要誠實，這些含瘦肉精的豬肉絕對不能進口，不然會禍害我們下一代。
冉齡軒、張瀞分議員接著指出，農曆七月鬼話連篇，開放含瘦肉精美豬進口這麼重大的政策宣布前，完全不和人民溝通，置台灣民主於何地？台灣人民要醒醒，不要再被騙、不要再被禍害下一代。
議員黃健豪說，蔡英文政府的進口邏輯根本錯亂，王美花說要加入CPTTP，但美國早就退出，如果含有瘦肉精的豬肉這麼安全，為什麼不讓他進入校園，如果蘇貞昌院長你自己的孫子不吃，為什麼要讓其他國民的孩子吃含有瘦肉精的豬肉？陳吉仲當年說打死也要擋，現在呢？如果貼一張貼紙有用，那就不會有這麼多食安問題。
議員李中說，要把這個當作另一場鴉片戰爭，國人除了要被餵食含瘦肉精的豬肉外，美國的豬到岸價格約38元，不會有那麼多正義的廠商還會繼續使用七十元的本土豬肉，到時候錢被美國賺走了，台灣的養豬產業也垮了，陳時中說各縣市不要扯台灣後腿，陳時中準備像中央廢管制生煤條例一樣，要廢各縣市零檢出的食安自治條例了嗎？
楊正中議員表示，台中市針對瘦肉精，早就訂定堅持瘦肉精零檢出的自治條例，但我們擔心蔡英文一說，自治條例就會自始無效，希望所有民眾都能夠站出來，維護自己的權益、維護自己的健康，不要再當「憨百姓」。