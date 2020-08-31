台、捷國旗口罩爆紅　蔡其昌、張廖萬堅牽線贈國旗口罩

捷克參議院議長韋德齊率領的訪問團訪台，預計明天在立法院進行專題演講，立法院副院長蔡其昌、立委張廖萬堅為表達捷克不畏對岸出言恐嚇和施壓之下仍堅持來訪，今(31)日召開記者會表示，將致贈2萬片印有台捷國旗的口罩給訪問團，回報情誼，期盼疫情早日遠離。
蔡其昌表示，這次看到捷克代表團排除萬難，甚至面對中國政府龐大的壓力，還是如期前來，台灣人應該展現更大的友情，歡迎這群重要的訪客，珍惜兩國的友誼。特別感謝上好生醫、崇銘紡織、宏遠興業對台灣外交的支持，因此明天將與張廖萬堅委員把口罩帶到立法院，在與捷克代表團會面時轉贈這份台灣人的友誼。
蔡其昌強調，這兩款口罩分別是2萬片防疫口罩與300片科技口罩，是台灣科技實力與對捷克友誼的展現，畢竟台灣從日產100萬片口罩到2000萬片口罩的過程，全世界都看見台灣人的韌性，幫助國人的同時，我們更有餘力幫助全世界疫情嚴重的國家。
張廖萬堅指出，過去許多歐洲國家政要對台灣都非常支持，這次看到捷克議長率團前來訪問台灣，甚至在中華民國的國會演講，這是非常難能可貴的事。因此，特別感謝口罩國家隊這些企業對台灣外交的支持，他們不僅幫助台灣國內防疫建起第一道防線，現在更展現台灣科技與防疫實力幫助全世界，也希望能表達台灣對捷克疫情的關心，相信捷克代表團會很喜歡這個代表兩個友誼的國旗口罩。