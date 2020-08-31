扶植青創　高市青年局輔導新創團隊創造商機

高市青年局除提供設立公司等輔導協助外，也持續提供行銷、經營管理、財務輔導、市場資訊及資金的鏈結，期使高雄青年局成為青年在創業道路上的好夥伴，共同創造高雄的無限可能。
張以理表示，高市青年局積極協助新創團隊拓展業務及媒合資源，以電玩陪打平台的「光速電競｣團隊為例，目前已獲得新光金控一千萬的資金投資，未來也將持續媒合光速電競與中華電信、LINE等產業合作。
張以理也說，每次下班回家想要好好打場遊戲放鬆時，卻找不到同級數的隊友，進而興起了開發玩家陪玩的平台創業計畫，平台每月活躍用戶超過 3 萬人，每月營業額已穩定達到百萬元的規模，目前除了積極擴大註冊用戶數量，也希望透過青年局協助，與國內外創投接洽尋找更多海外商機，持續保持市場的領先地位。
另一個由高市青年局支持輔導的團隊「歐亞新」創辦人Andrew Piggott是英國籍台灣女婿，具有數個英國大廠工業控制系統整合與維修的深厚研發技術，目前公司專注研發智慧科技農業系統，有別於市面上的水耕系統，該系統將為無水耕專業知識的族群打造使用環保材料、易安裝、易保養、低耗能、成效卓著且價格合理個人及產業用的IoT物聯網水耕系統，目前歐亞新研發的水耕系統已吸引來自歐美日和中東廠商來台洽談合作。