後疫情時代新商機　熊大推行動支付、旅遊回憶軟體登場

受到新冠肺炎疫情影響，民眾的購物模式、消費習慣都有新體驗，台灣麥當勞全面啟用行動支付服務，而全台最大、3.5米巨型「熊大店長」也現身高雄博愛二店；國內新創業者開發出重溫「旅遊回憶」的軟體，將過去的旅遊照片結合Google街景，即可還原當年的實境情景。



▲台灣麥當勞全面啟用行動支付服務，而全台最大、3.5米巨型「熊大店長」也現身高雄博愛二店。（圖／記者陳美嘉攝，2020.08.31）

台灣麥當勞除了現有的點點卡、信用卡、三大國際支付及電子票證之外，今年5月再加入行動支付服務，上線3個月以來麥當勞整體無現金支付的使用率超過3成。即日起至9月22日推出行動支付專屬優惠。高雄博愛二店內3.5米巨型「熊大店長」超吸睛，將駐店到9月22日，又大又萌的熊大不僅會推薦消費者聰明划算的「嗶」吃攻略，還要讓民眾盡情拍照。



▲「探索旅程」是一款延伸Google街景的應用服務。（圖／記者陳美嘉攝，2020.08.27）

「Adventrip」（探索旅程）是一款延伸Google街景的應用服務，只要Google有支援的國家都可派上用場，探索旅程公司創辦人兼執行長謝啟大表示，當人們在分享旅遊時，即使用盡各種方式描述當下的景點與感受，親友們總是無法體驗其未曾到過的世界，因此，決心克服此缺點，而開發出此款應用軟體。





「旅遊的感動從來都不只是單一的畫面，而是當下的整個情境與氛圍。」謝啟民強調，這款APP軟體的最大功能，就是要讓大家的旅遊體驗，可以完整的情境重現與分享，使得親人與好友也有身歷其境般的感受。為這個疫情時代找到了宣洩的出口，並創造出一個溫馨的感受。



