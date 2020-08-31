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影／慈雲灑潤散去疫情　媽祖金卡庇佑眾生

記者蘇榮泉/雲林報導
calendar_today2020-08-31 15:35:48

▲辛丑年「神昭海表、慈雲灑潤」媽祖金卡，片片都有媽祖的賜福。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.08.31）
▲辛丑年「神昭海表、慈雲灑潤」媽祖金卡，片片都有媽祖的賜福。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.08.31）
北港「向上麗量.心存善念」地方社團多年來製作媽祖金卡，與白沙屯媽祖徒步進香遊客結緣，今年疫情影響，提前製作明年「神昭海表、慈雲灑潤」金卡2萬張，由朝天宮住持釋會茂法師誦經後一一為金卡加持過火，將發送給鄉親。

雲林縣長張麗善說，金卡獲得鄉親喜愛，將媽祖金卡貼在手機後面，就可以得到媽祖保佑，祈求疫情快快散去。

▲北港朝天宮住持釋會茂法師誦經祈福。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.08.31）
▲北港朝天宮住持釋會茂法師誦經祈福。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.08.31）
縣長張麗善由縣議員黃文祥、蔡孟真及文化處長陳壁君等陪同，下午前來朝天宮為金卡祈福，北港朝天宮董事長蔡咏锝率董監事迎接，並陪同向媽祖上香，祈求新冠肺炎疫情快快散去。

北港善群組團隊延續之前提供經媽祖加持過的媽祖金卡，與媽祖信徒及各服務站志工人員結緣，今年以「神昭海表、慈雲灑潤」20000片，也將在明年白沙屯媽祖往北港進香時，隨著白沙屯媽祖在雲林縣時，神轎駐駕在那金卡就發送到那。

▲朝天宮住持釋會茂法師為金卡.T恤一一灑淨加持。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.08.31）
▲朝天宮住持釋會茂法師為金卡.T恤一一灑淨加持。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.08.31）
全國步行最遠、歷史最久的苗栗縣通霄白沙屯媽祖進香團，一路南下長途跋涉200多公里抵北港朝天宮，十年多來報名參與信徒以倍數增加，今年報名徒步就有五萬多人，沿路超過10萬人簇擁神轎進入北港，人山人海擠爆北港街頭。

▲董事長蔡咏锝與縣長張麗善為金卡過火。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.08.31）
▲董事長蔡咏锝與縣長張麗善為金卡過火。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.08.31）
縣長張麗善指出，「神昭海表、慈雲灑潤」媽祖金卡及T恤將發送給信眾結緣，今天到北港朝天宮由住持釋會茂法師誦經加持，並一一過火後，將發送給我們鄉親，讓他們得到媽祖的福佑，今年已進入第四年，由於金卡獲得鄉親喜愛，希望索取媽祖金卡貼在手機後面，就可以得到媽祖保佑。

「向上麗量.心存善念」成員蔡志堃表示，我們善群族理念心存善念，張縣長理念跟我們相同，集合大家的力量來完成賜福媽祖金卡，今年己經第四年，這次祈求媽祖保佑，讓肺炎疫情快快散去，全民恢復正常生活，明年白沙屯媽祖往北港進香，來雲林縣時，晚上駐駕在那金卡就發送到那。

蔡志堃說，2017年首度以15000片與信眾結緣，由於反應非常熱烈，去年2019年〈己亥年〉更追加到25000片，明年2021年先製作20000片，每片都經過北港媽祖加持過，片片都有媽祖的賜福，祈福信眾闔家平安。

▲媽祖結緣品紅色T恤，印有媽祖及千順兩將軍圖案。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.08.31）
▲媽祖結緣品紅色T恤，印有媽祖及千順兩將軍圖案。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.08.31）
 

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北港朝天宮 媽祖金卡 白沙屯媽祖 新冠肺炎 加持過火

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