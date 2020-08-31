NOWnews 今日新聞 navigate_next 地方

無人機證照取得新選擇　嘉大成立術科考照場

記者郭政隆/嘉義報導
calendar_today2020-08-31 16:25:50

▲搖控無人機飛行操作。（圖／記者郭政隆攝影2020.8.31）
▲搖控無人機飛行操作。（圖／記者郭政隆攝影2020.8.31）
因應目前遙控無人機術科考照需求，嘉義大學在義市軍輝橋西側河川地成立雲嘉南地區首座以混凝土建置的固定式遙控無人機術科考照場，並於31日啓用典禮，現場同時安排植保機任務飛行演練、無人機表演，9月起並將承辦民航局考照作業。

▲無人植保機可大面積進行精準施藥。（圖／記者郭政隆攝影2020.8.31）
▲無人植保機可大面積進行精準施藥。（圖／記者郭政隆攝影2020.8.31）
今天的活動除了有無人機的飛行測試之外，嘉義大學校長艾群也透過螢幕親自嘗試模擬無人機飛行的畫面，艾群表示，嘉義大學長期以來對嘉義地區無人機產業發展的推動，開設了多項無人機相關的訓練課程，致力培育在地的無人機專業人才，同時也陸續輔導業者取得農業藥物毒物試驗所之農藥代噴證書、以及民航局無人機學科與術科訓練課程，協助並輔導學員了解民航法遙控無人機專章規範，進而取得民航局操作證。

▲俯視搖控無人機術科考照訓練場。（圖／嘉義大學提供）
▲俯視搖控無人機術科考照訓練場。（圖／嘉義大學提供）
出席的嘉義市長黃敏惠指出，雲嘉南是台灣的穀倉，但經濟卻是台灣的谷底。面對農業的重要性，攸關糧食的危機，今天的啟用典禮不但有訓練、又有考照的場域，有如此的設備，是嘉義市的盛事，嘉義市政府會和嘉義大學一起合作，對於無人機的發展，市府也會給予絕對的鼓勵及支持。

▲出席來賓大合照。（圖／嘉義市政府提供）
▲出席來賓大合照。（圖／嘉義市政府提供）
嘉大從107年開始陸續開設農用無人機導論、無人機的操控與應用及無人機空拍技術於水環境應用等課程，108年承辦農業藥物毒物試驗所農藥代噴人才訓練課程，針對空中專業施作類型，開設共同科目與無人載具專業空中施作科目之訓練班，輔導業者取得農業藥物毒物試驗所之農藥代噴證書，去年即已開設民航局無人機學科與術科訓練課程，輔導學員了解民航法遙控無人機專章規範，讓結業之學員具備學科專業知識及操作技術，取得民航局操作證，未來將規劃航拍影像後製處理及航拍影像數據分析等課程，培育無人機相關專業人才

關鍵字

無人機考照 嘉義大學 遙控無人機考照 軍輝橋 農用無人機

延伸閱讀

NOW民調中心

用了才知道好的產品！小資女愛用髮品大調查

用了才知道好的產品！小資女愛用髮品大調查

繼續作答
您覺得誰沒入圍55屆金鐘獎是最大遺珠？

您覺得誰沒入圍55屆金鐘獎是最大遺珠？

繼續作答
喬瑟夫高登李維邀網友們投稿「台灣美照」，您心目中覺得台灣哪個縣市最美?

喬瑟夫高登李維邀網友們投稿「台灣美照」，您心目中覺得台灣哪個縣市最美?

繼續作答
warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽