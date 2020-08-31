無人機證照取得新選擇　嘉大成立術科考照場

今天的活動除了有無人機的飛行測試之外，嘉義大學校長艾群也透過螢幕親自嘗試模擬無人機飛行的畫面，艾群表示，嘉義大學長期以來對嘉義地區無人機產業發展的推動，開設了多項無人機相關的訓練課程，致力培育在地的無人機專業人才，同時也陸續輔導業者取得農業藥物毒物試驗所之農藥代噴證書、以及民航局無人機學科與術科訓練課程，協助並輔導學員了解民航法遙控無人機專章規範，進而取得民航局操作證。
出席的嘉義市長黃敏惠指出，雲嘉南是台灣的穀倉，但經濟卻是台灣的谷底。面對農業的重要性，攸關糧食的危機，今天的啟用典禮不但有訓練、又有考照的場域，有如此的設備，是嘉義市的盛事，嘉義市政府會和嘉義大學一起合作，對於無人機的發展，市府也會給予絕對的鼓勵及支持。
嘉大從107年開始陸續開設農用無人機導論、無人機的操控與應用及無人機空拍技術於水環境應用等課程，108年承辦農業藥物毒物試驗所農藥代噴人才訓練課程，針對空中專業施作類型，開設共同科目與無人載具專業空中施作科目之訓練班，輔導業者取得農業藥物毒物試驗所之農藥代噴證書，去年即已開設民航局無人機學科與術科訓練課程，輔導學員了解民航法遙控無人機專章規範，讓結業之學員具備學科專業知識及操作技術，取得民航局操作證，未來將規劃航拍影像後製處理及航拍影像數據分析等課程，培育無人機相關專業人才。