張麗善率上百豬農反對瘦肉精豬肉進口　要中央懸崖勒馬

張麗善指出，雲林縣是養豬大縣，養豬戶高達1200多戶，飼養頭數約156萬頭，佔全國近27%，年產值高達200多億，加上相關屠宰及飼料產業產值高達300多億，中央政府未與養豬產業充分溝通就宣布開放含瘦肉精的豬肉進口，對國內養豬農民是非常不公平的，恐對豬農生計造成嚴重衝擊。
張麗善表示，豬農生計很重要，全民健康更重要，目前我國規定國產豬肉是不得檢出瘦肉精，因為萊克多巴胺會造成心悸、甲狀腺亢進等副作用，尤其是對老年人、孕婦、小孩影響最為嚴重，希望中央政府能懸崖勒馬、踩煞車，在尚未與全民取得共識及研擬相關配套措施前，不要為了貿易犧牲國人健康，貿然引進含瘦肉精的豬肉。
張麗善還說，希望中央政府謹言慎行，今天如果無法抵擋含有萊克多巴胺的豬肉，未來為了貿易，會不會得引進含有基因改造的大豆？一些不良藥品也可能無法抵擋住。台灣每年豬肉產值超過700億，貿然開放含萊克多巴胺豬肉進口，造成國內豬肉產業崩盤，不是100億元就可以解決，還會讓全民健康付出慘重的代價，屆時編列再多的健保費用或徵收更多的稅金，都無法換回民眾的健康。
今日記者會上，縣長張麗善與縣內豬農代表、農會三巨頭、醫界代表江炯宏醫師、雲林縣議會國民黨團、誠信聯盟、民意聯盟議員及多位鄉鎮市首長共同強烈呼籲中央政府要聽到在地豬農及民眾的聲音，禁止含瘦肉精豬肉進口，不要犧牲養豬農民的權益及民眾健康。
雲林縣養豬協會副理事長林明彥表示，大多數豬農都還無法接受突然開放美豬，他希望政府做好配套施，確保消費者的安全及養豬業者的權益，雲林縣養豬協會理事長許裕聰則說，未來豬農有任何動作，他一定會全力配合。
雲林縣議員王又民、黃文祥表示應該帶豬隻北上抗議，向政府明確表達反對立場；副議長蘇俊豪則說，議會將全力支持縣府，修改自治條例提高罰則，杜絕瘦肉精危害縣民健康。
張麗善並強調，若中央執意開放美國豬進口，縣府為保障豬農及消費者安全，將落實加強食品端查核強度，對賣場、餐飲業、夜市等業別訂定專案稽查抽驗計畫，如查獲含瘦肉精的肉品將依「雲林縣食品安全衛生管理自治條例」及「食品安全衛生管理法」規定，對違規者開罰至少新台幣6萬元罰鍰，同時輔導雲林在地豬肉加入雲林良品，行銷在地安全畜產品，並規定校園營養午餐及長青食堂全面使用在地國產豬肉。