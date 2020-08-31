藍營嘉義縣市黨部集結　反對蔡政府開放含瘦肉精豬肉進口

國民黨指蔡英文總統在「不願接受國會監督」、「不與地方政府溝通」、「不管產業衝擊」的「三不政策」前提下，逕自宣布開放含瘦肉精美豬進口，不僅可能重創我國的畜牧業，更將人民的健康棄之不顧。
國民黨嘉義縣市議會黨團表示，除了要堅決反對開放，來自任何一個國家含瘦肉精的豬肉進口外，將增修縣市食安條例修正案，要求「轄內販售地豬肉及其他製品不得檢出乙型受體素(瘦肉精)」，一定要保障嘉義縣市民眾健康。
嘉義縣市黨部主委蔡明顯說，蔡政府「昨是今非，不重視國人食安健康」，蔡英文政府對得起自己良心嗎？當年反對美豬美牛進口，如今宣布開放，讓人有「昨是今非」感受，開放美豬進口，不符國人重視食安健康。
嘉義縣議會黨團書記長李國勝指出，美國豬農只有3成用瘦肉精，美衛生部部長阿薩爾來台，阿薩爾就是賣瘦肉精的老闆，到台灣卻說關心台灣，根本是在轉移焦點，重點就是要把美國豬肉賣給台灣。
會中提到，民進黨這種行政命令通過方式，就是獨裁，國民黨議會黨團一定會為食安把關，民進黨要聽人民心聲。因此黨團預定在縣議會下次臨時會，提嘉義縣食安條例修正案，要求「轄內販售地豬肉及其他製品不得檢出乙型瘦體素(瘦肉精)」，一定要保障嘉義縣民眾健康。