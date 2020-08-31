影／公益社團募集振興券　助家扶兒開學添購文具球鞋

新冠肺炎造成民眾對經濟情況趨向保守，導致愛心捐款顯著下降，社福機構成為隱性受災戶，彰化縣議員張錦昆發動幫助彰化家扶兒少順利開學脫貧計畫，獲員林錦龍獅子會、太平同濟會響應，募得8萬多元振興券及現金捐款，今（31）日捐給彰化家扶中心。

▲彰化縣議員張錦昆發動幫助彰化家扶兒少順利開學脫貧計畫，將振興券和現金捐給彰化家扶。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.31）

張錦昆、員林錦龍獅子會會長游瑞宏、及太平同濟會會長張明勤等人代表，將振興券和現金捐給彰化家扶，張錦昆說，一周前聽到家扶中心孩子需要買開學用品，緊急號召各界捐助，雖募款時間較短，但也希望有拋磚引玉效果，幫助弱勢小朋友開學後能有新衣、書包等用品。

彰化家扶主任王震光表示，今年從2月新冠肺炎發生後，因慈善相關活動減少，每個月捐款約少一百多萬元，6月後各活動再恢復，捐款才又再回溫，彰化家扶目前扶助1800 戶三千多個小朋友，將會在9月5日帶小朋友們去大賣場採購開學後需要的用品。

▲今年因為疫情來得突然，愛心捐款緊縮了很多，使得社福團體面臨經營困境，運作非常困難。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.31）

張錦昆表示，社福團體每一年都會因為社會情況的不同，而有不同的需求，今年因為疫情來得突然，愛心捐款緊縮了很多，使得社福團體面臨經營困境，運作非常困難，因此才想說用1個月的時間，向社團們號召募集振興券，結果真的達成目標，盼能藉此方式拋磚引玉，讓大家的愛心不因疫情而停歇、無論疫情如何，都還是能把光亮照亮每個角落。

王震光說，家扶會珍惜各界愛心，所以也都嚴格把關振興券與捐款都能真正用到小朋友身上，以往有部份受扶助家庭因親子功能不彰，家扶也會避免振興券被家長用去買菸酒等不當物品，還會出動家扶社工在賣場做輔導，並掌握小朋友買的東西也要避免買奢侈品，希望讓小朋友學習買真正需要的物品。