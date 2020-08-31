開放美豬宜蘭豬農火大了　痛批政府無視主人存在

蔡政府宣布明年1月1日起開放美牛、美豬進口，宜蘭縣養豬協會今天表達四大不滿、八個訴求及兩個保證，總幹事游麗香指出，攸關國人健康的問題，竟然未經立法院修法協商，就以行政命令片面宣佈含萊克多巴胺美豬進口，這種完全沒有跟國人告知溝通的做法，根本就是漠視人民健康，而政府一直強調保護產業，承諾會跟產業溝通，但現在卻藐視豬農也沒溝通，在短短4個月立即要開放美豬進口，讓豬農措手不及，不顧豬農的生計、讓豬農對於政府的信心蕩然無存。
游麗香表示，政府聲稱重視食安問題，自己卻帶頭進口藥物殘留的豬肉來讓國人食用，這樣是對的嗎?再者109年度養豬年產值預計達714億元，加上所帶動的相關產業產值總值，百億基金夠嗎?請問政府有細估影響層面及人民的損失有多大嗎?
除了四大不滿，宜蘭縣養豬協會也提出八個訴求，包括：請政府確實掌握進口豬肉數量及流向並將其資訊公開、明確標示產地及含萊克多巴胺進口豬肉，增強邊境查緝工作，加強對人民宣導，所查到標示不清等相關罰款應提撥部份作為養豬產業基金；請政府強制要求國軍、學校營養午餐及團膳等單位全面使用國產豬肉；比照非洲豬瘟防疫模式組織國家隊跨部會應變小組，立即解決美豬進口所產生的相關問題；產業基金要專款專用；豬隻價格低時政府應有保障價格，豬價高時政府不能帶頭打壓設定價格，價格由市場供需機制決定；保障宜蘭縣僅存養豬戶能永續經營，輔導養豬場增設符合現代化之設備，生產安全豬肉，提供給宜蘭縣民食用；簡化牧場登記變更、環保申請及水利會搭排等；協助解決養豬場廢棄物處理等。
此外，游麗香也提出豬農的兩大保證，分別是：豬農堅決保證不使用萊克多巴胺及其他禁藥；加強改善豬場設施及環保問題。
最後，游麗香指出，農業是立國基礎，「根本」無法顧全就會動搖國本，政府應是保護人民，尊重人民的權益、保障各產業的生存權，人民衣食無虞，才能當政府的後盾，如果政府將國人當作利益交換工具，無視主人存在，國家必是無法安定，也就不用提未來戰略及全球經濟協議的問題了。