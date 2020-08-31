影／救命恩人曝光！女童被風箏帶上高空　緊抓不放救回

新竹南寮在（30）日發生3歲女童遭風箏捲到10多公尺高空的驚險事件，突然有一名男子一躍而起，率先將女童抱住，才沒再被捲上天，女童的救命恩人身份曝光，他是一名退役憲兵，有女童的親屬傳手機簡訊感謝救命恩人林先生，林男謙虛說，我只是做了該做的事。

▲憲兵退伍、電銲工具買賣商林先生，他一開始還以為是表演特技，等到發覺不對勁時，直覺就是一定要接到人。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.31）

3歲女童遭風箏捲到10多公尺高空，最後由1名男子跳起將女童接住，女童僅受輕傷救回一命，千鈞一髮之際抱住女童的林姓救命恩人今（31）日曝光，林男是憲兵退伍、身高178公分，他回憶說，起初他還以為是特技表演，最後他趁風勢變小女童墜下時，一躍而起緊緊抓住女童，事後不少人稱讚他是英雄。

▲新竹南寮在（30）日發生3歲女童遭風箏捲到10多公尺高空的驚險事件。（圖 彰化踢報網提供）

林男表示，所有人都看見小女孩被捲飛上天後，一下子拋甩向左，一下子又甩飛向右邊，原本風箏尾段是捲住女童身體腹部，可能在高空中強力風力拉扯下，逐漸纏繞到女童的胸頸部位，情況十分緊急，當時風勢一度變小，他趕緊用力躍起，往上一跳緊緊抱住女童，周邊民眾順勢幫忙抓住風箏，避免二度再往天空飛。

林男說，將小朋友抱下來時，發現她全臉脹紅，整個人嚇壞了，等落到地面後才恢復意識放聲大哭，看著小朋友被工作人員帶走緊急送醫，他也才鬆了一口氣，還好女童沒有摔下來，萬一女童直接摔下來，鐵定會很嚴重。

抱住女童的林男是台中人，在彰化市從事電銲工具買賣，他說，昨天去南寮風箏廣場玩，他今天受訪時指出，當下看到女童被捲上天空，往左往右飛來飛去時，他一開始還以為是表演特技，等到發覺不對勁時，由於女童一開始是被風箏纏住腰部，後來被風一吹疑有纏住脖子，他發現情況危急，地面大批民眾驚叫聲不斷，都想要接住女童。

事後他的臉書帳號收到陌生人的私訊指「真的感謝你，然後有需要幫忙的，不要客氣，儘管開口」，雖無法確定是否為女童家長，不過他也謙稱，遇到這種事，在場目擊的大家一定都會盡全力幫忙，並不是他一個人的功勞，並不需要特別感謝。