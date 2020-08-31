影／文德國小樂開學　手作餅乾、孝親穿襪開學迎新

今（31）日是全台暑假結束後開學的第一天，也是小一新生迎新入學的第一天，各個學校也展開防疫大作戰，芬園鄉文德國小使盡全力辦理各項活動歡迎小一入學的新生，以及為其他年級的學生收心，做好準備迎接新學期的開始。

▲芬園鄉文德國小選用在地的鳳梨、荔枝等水果做為製作手工餅乾的食材，讓學生透過DIY手作過程能夠穩定一下心境。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.31）

位在八卦山上的文德國小今年除了原本兩隻校狗一起與小朋友學習互動以外，更結合食農教育、感恩教育做為主題進行開學迎新活動，食農教育部份，選用在地的鳳梨、荔枝等水果做為製作手工餅乾的食材，讓學生透過DIY手作過程能夠穩定一下心境，是兼顧有趣又能夠收心的活動。

而感恩教育的部分，則結合彰化縣各級學校家長會聯合會辦理幫長輩穿襪子活動，藉以提倡孝道，透過讓孩子為家長穿襪子的過程，讓子女表達對長輩感恩的心。很多家長表示，從以前都是他們幫孩子打點生活起居的一切，幫孩子穿襪子也不知道多少次了，今天第一次讓孩子幫他穿上襪子，他覺得好感動。

▲第一次讓孩子幫他穿上襪子，媽媽們覺得好感動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.31）

針對食農教育活動的部份，芬園鄉農會總幹事黃翊愷表示，文德國小一直以來與農會四健會這邊配合，這次利用開學迎新，結合芬園在地食材以及在地的專業職人教導手作餅乾，推展食農教育從小紮根，讓小朋友能夠透過手作中認識家鄉產業，又能夠學習餅乾製作，是好吃、好玩又有趣的學習。

一年級新生廖卉茿說，「我做了一個愛心的餅乾，很好吃！」雖然一年級的小朋友還不太會表達，不過，從過程中都可以感受到玩的非常的開心；整個開學活動小朋友熱烈參與，也協助學生在開學日就能夠立即進入狀況，迎接新學期的學習。

校長李政穎表示，學校希望教導孩子尊重、關懷等人文素養的情懷，我們希望孩子在學校的學習當中，除了課業以外，還能夠培養待人處事的基本態度，也透過食農教育，讓孩子去認識家鄉的產業，建立對家鄉的認同。