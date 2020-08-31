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影／國民黨彰縣議會黨團反對美豬進口　不排除北上抗議

記者葉靜美/彰化報導
calendar_today2020-08-31 20:01:20

▲國民黨彰化縣議會黨團今（31）日召開記者會，強調捍衛民眾健康、保障豬農權益，堅決反對開放含瘦肉精豬肉進口。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.31）
▲國民黨彰化縣議會黨團今（31）日召開記者會，強調捍衛民眾健康、保障豬農權益，堅決反對開放含瘦肉精豬肉進口。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.31）
國民黨彰化縣議會黨團今（31）日召開記者會，強調堅決反對開放含瘦肉精豬肉進口，堅持零檢出，捍衛民眾健康、保障豬農權益，強調縣民健康和豬農權益絕對不能打折，並質疑民進黨政府棄民眾健康於不顧，不排除北上抗議。

▲彰化縣是養豬大縣，美豬開放進口勢必對豬農造成衝擊。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.31）
▲彰化縣是養豬大縣，美豬開放進口勢必對豬農造成衝擊。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.31）
國民黨彰化縣議會黨團書記長劉淑芳表示，過去民進黨在野時，強烈反對含瘦肉精豬肉進口，並要求要零檢出，當時民進黨從地方縣市長到中央民代，從黨主席到基層黨員，每一個人對含瘦肉精的豬肉開放都是反對再反對；質疑民進黨面對自己過去的主張，換了位置就換了腦袋，棄民眾健康於不顧。

劉淑芳指出，彰化縣是養豬大縣，縣內豬農有苦難言，除了擔心美豬進口會影響到生計、美豬含瘦肉精會有食安問題，更擔心美國如今疫情嚴重，進口的豬肉中會不會遭到新冠肺炎病毐污染，她說，只要有需要，會與豬農北上陳情抗議。

▲國民黨彰化縣議會黨團反對開放含瘦肉精豬肉進口，質疑民進黨政府棄民眾健康於不顧。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.31）
▲國民黨彰化縣議會黨團反對開放含瘦肉精豬肉進口，質疑民進黨政府棄民眾健康於不顧。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.31）
對於民進黨政府逕自以行政命令宣布進口含瘦肉精美國豬肉，國民黨彰化縣議會黨團表達了嚴正的抗議；劉淑芳說，彰化縣議會在103年就通過食品安全管理自治條例，並在105年和106年二度修訂實施，議會一致通過的地方自治條例，不能因行政命令而棄民眾健康於不顧，她呼籲中央要將地方的聲音聽進去。

 

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關鍵字

瘦肉精 彰化縣議會 國民黨 美豬進口 自治條例

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