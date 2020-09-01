NOWnews 今日新聞 navigate_next 地方

新車瞬間變成「中古車」　轉賣變造車詐騙集團遭查獲

記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-09-01 11:40:26

▲嘉義縣警方會同查獲竊車集團詐領保險費等不法，移嘉義地檢署偵辦。（圖／嘉義縣警察局提供）
▲嘉義縣警方會同查獲竊車集團詐領保險費等不法，移嘉義地檢署偵辦。（圖／嘉義縣警察局提供）
嘉義縣警察局水上分局、嘉義縣警察局刑警大隊、臺南市政府警察局刑警大隊偵五隊、彰化縣政府警察局科偵組、嘉義市政府警察局北鎮派出所、第二分局偵查隊等單位共同查緝偵辦汽車失竊案，破獲變造汽車(引擎號碼)、變更里程數紀錄、詐領汽車失竊險、詐領車輛舊換新補助款之犯罪集團。

嘉義縣警察局水上分局表示，因轄內近月連續發生數起新車竊盜案，循線調查後，發現以沈姓犯嫌為首的犯罪集團，竟以人頭向銀行貸款購買知名品牌年度車，向警方謊報已投保高額竊盜險的車輛遭竊，詐領車輛竊盜全損理賠金，再將車賣給「借屍還魂集團」不法集團以借款方式買車，不用出錢，再謊報失竊申請理賠，並將車子賣掉牟取暴利，以每台車新台幣100萬元計算，可以獲取超過150萬元利潤，成本為0。

警方指出，沈嫌等人的本業原為中古車業者，由沈嫌以每台車2000元左右代價，要成員變造舊車里程數，以詐欺手法提高中古車售價賣給消費者，每台車可提高售價10萬元以上沈嫌也要求成員，更換來路不明車輛的引擎，同時變引擎號碼，詐騙消費者購買有問題的中古車。

警方調查發現，沈嫌又與某汽車大廠銷售商不肖業務員配合，利用民眾不熟悉相關法令情況下，共謀以舊車換新車，申領政府補助每台5萬元的貨物稅金，但民眾花大錢購買的新車，瞬間竟變成「新中古車」，車價損失高達數十萬元，而政府補助金5萬元，早已落入嫌犯手中。

水上分局將調查及執行搜索查扣變更里程數紀錄、變更引擎號碼、詐領車輛舊換新補助款、詐領車輛竊盜全損理賠金等各式車輛共8部，不法獲利達300萬元以上，以涉嫌詐欺、竊盜、偽造文書等罪嫌，將沈嫌等人移送嘉義地檢署偵辦，全案再擴大偵辦中。

關鍵字

嘉義 竊車集團 舊換新 嘉義縣警察局 水上分局 嘉義地檢署

延伸閱讀

NOW民調中心

用了才知道好的產品！小資女愛用髮品大調查

用了才知道好的產品！小資女愛用髮品大調查

繼續作答
您覺得誰沒入圍55屆金鐘獎是最大遺珠？

您覺得誰沒入圍55屆金鐘獎是最大遺珠？

繼續作答
喬瑟夫高登李維邀網友們投稿「台灣美照」，您心目中覺得台灣哪個縣市最美?

喬瑟夫高登李維邀網友們投稿「台灣美照」，您心目中覺得台灣哪個縣市最美?

繼續作答
warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽