新車瞬間變成「中古車」　轉賣變造車詐騙集團遭查獲

嘉義縣警察局水上分局表示，因轄內近月連續發生數起新車竊盜案，循線調查後，發現以沈姓犯嫌為首的犯罪集團，竟以人頭向銀行貸款購買知名品牌年度車，向警方謊報已投保高額竊盜險的車輛遭竊，詐領車輛竊盜全損理賠金，再將車賣給「借屍還魂集團」﹔不法集團以借款方式買車，不用出錢，再謊報失竊申請理賠，並將車子賣掉牟取暴利，以每台車新台幣100萬元計算，可以獲取超過150萬元利潤，成本為0。
警方指出，沈嫌等人的本業原為中古車業者，由沈嫌以每台車2000元左右代價，要成員變造舊車里程數，以詐欺手法提高中古車售價賣給消費者，每台車可提高售價10萬元以上﹔沈嫌也要求成員，更換來路不明車輛的引擎，同時變引擎號碼，詐騙消費者購買有問題的中古車。
警方調查發現，沈嫌又與某汽車大廠銷售商不肖業務員配合，利用民眾不熟悉相關法令情況下，共謀以舊車換新車，申領政府補助每台5萬元的貨物稅金，但民眾花大錢購買的新車，瞬間竟變成「新中古車」，車價損失高達數十萬元，而政府補助金5萬元，早已落入嫌犯手中。
水上分局將調查及執行搜索查扣變更里程數紀錄、變更引擎號碼、詐領車輛舊換新補助款、詐領車輛竊盜全損理賠金等各式車輛共8部，不法獲利達300萬元以上，以涉嫌詐欺、竊盜、偽造文書等罪嫌，將沈嫌等人移送嘉義地檢署偵辦，全案再擴大偵辦中。