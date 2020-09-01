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翁章梁親送牛奶到校　校長：嘉義囝仔越來越健康

記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-09-01 15:10:00

▲翁章梁縣長將鮮乳親送給每一位嘉義囝仔，要他們頭好壯壯。(圖／嘉義縣政府提供）
▲翁章梁縣長將鮮乳親送給每一位嘉義囝仔，要他們頭好壯壯。(圖／嘉義縣政府提供）
嘉義縣長翁章梁為讓就讀國小的嘉義囝仔頭好壯壯，贏在起跑點，今（1）日一早就搭乘鮮乳車，親自送牛奶到東榮國小，並親自分送牛奶給每一位學生翁章梁說，自109學年度起，將每周供應一次鮮奶、羊奶，且從原本國小低年級生擴及到中、高年級生。

開學第1周，翁章梁今天上午特地搭乘鮮奶車進入東榮國小校園，親自為嘉義囝仔「送健康」翁章梁協助卸下的鮮奶放入推車內，再將鮮奶用推車推到各班學生前面，並逐一將鮮奶分送給每一位學生，學生們接到牛奶後，露出快樂、幸福的表情，頻頻喊出「謝謝縣長！」。

▲翁章梁將牛奶親送給國小學童。（圖／嘉義縣政府提供)
▲翁章梁將牛奶親送給國小學童。（圖／嘉義縣政府提供)
東榮國小學生進行現場直播，報導縣長親送牛奶「幸福加鈣、喝出健康」，照顧嘉義囝仔的用心的溫馨場面；學童們也藉這個機會，獻上感謝卡給縣長，表達心中的感謝。送鮮奶政策的擴大實施到中、高年級生，共造福約18000名學童，1年約需經費超過1360萬元。

翁章梁表示，嘉義縣免費補助國小學生乳品有牛奶、羊奶、豆奶與優酪乳等乳品選項，即使體質過敏或吃素的學童也能找到適合自己的飲品，同時加入豆奶等選項，盼倡導關注國產非基改豆類雜糧所生產的乳製品，是食農教育的具體呈現這筆花費雖然不少，但相當值得，盼能提供足夠的營養，讓孩子們擁有強健的體魄，發揮學習的效益，讓嘉義囝仔贏在起跑點，共同創造嘉義縣的未來。

東榮國小校長鄭秀津指出，嘉義囝仔很幸福，有縣府提供的牛、羊奶，乳製品能為孩子補充優質蛋白質，對正在發育的小朋友助益良多，這就是營養健康2.0，嘉義囝仔會越來越健康，表現越來越好。

▲嘉義縣長翁章梁搭乘鮮乳車，親自送牛奶　到學校，促進嘉義囝仔的健康。（圖／嘉義縣政府提供）
▲嘉義縣長翁章梁搭乘鮮乳車，親自送牛奶　到學校，促進嘉義囝仔的健康。（圖／嘉義縣政府提供）

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