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大斗六文旦節嘉年華開始！文旦界的奧林匹克殿堂首登場

記者洪佳伶/雲林報導
calendar_today2020-09-01 17:30:00

▲2020大斗六文旦節嘉年華系列活動登場。（圖／記者洪佳伶攝,2020.09.01）
▲2020大斗六文旦節嘉年華系列活動登場。（圖／記者洪佳伶攝,2020.09.01）
今（1）日在斗六市公所舉行「2020大斗六文旦節系列嘉年華」開幕式，現場邀請歷屆優質果農到場參與，以文旦版奧運誓詞宣誓，展現出為斗六文旦做最好的培育及把關的決心。

開幕式一開始每位優質果農以文旦奧運選手方式進場，拿著自己悉心照料的文旦上台，由市長林聖爵帶領，念出「斗六文旦種植誓詞」，其中包含無毒友善環境栽種及高品質把關保證等，讓大家更明白大斗六培育優質文旦的精神及決心宣誓後由市長為果農戴上榮耀桂冠、金牌等，感謝他們多年來為斗六文旦培育的努力。

市長林聖爵表示，斗六市文旦面積約182公頃，總產量約4300多公噸，位居台灣文旦產地數一數二的位置，品質穩定及每年不斷精進的栽培技術，讓很多民眾爭相於產季訂購如同誓詞中我們所堅持的，我們非常感謝有一群優質的在地文旦農為斗六文旦努力不懈，相信今年品質會比過往更令大家驚豔。

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▲ 文旦界的奧林匹克殿堂，副縣長謝淑亞、斗六市長林聖爵為柚農戴上榮耀桂冠。（圖／記者洪佳伶攝,2020.09.01）
9月8日在市公所舉辦大斗六地區文旦品質評鑑，歡迎大家一起來品嚐文旦，用行動支持文旦柚農的用心，另外，今年文旦嘉年華我們以嶄新面貌，邀請藝人用音樂、用愛心公益市集來重新詮釋斗六文旦節，希望吸引更多各地朋友們用不一樣的角度來認識斗六，除了享受高品質的文旦以外，也讓大家一同來參與一場有柚香、有音樂、有歡笑的Party Time。  

2020大斗六文旦節系列嘉年華有別於以往，在9月12至13日在斗六市環保公園進行為期兩天的文旦節展售會及音樂派對12日下午以愛來開場，除了歷屆優質文旦農及農特產展售外，更號召近二十個家庭進行「寶貝老闆愛心市集」，讓小朋友擔任義賣攤位老闆銷售攤位商品，所得全數捐贈「雲林縣脊髓損傷者協會」幫助傷友。

市公所政風室也在現場設置宣導闖關攤位，設計各項廉潔誠信主題的遊戲關卡，由小朋友擔任關主，過了關就可以得到精美宣導品，希望以寓教於樂的方式培養孩童正確反貪、反毒、反詐騙的常識晚會邀請到知名藝人 邱鋒澤、晨悠等美聲組合現場演唱，DJ妖嬌用電音嗨翻全場，讓大家享受不一樣的文旦音樂饗宴。13日延續豐富的農特產展售外，全日的舞台表演活動、夢幻泡泡秀加上免費活動「可愛柚柚親子DIY」，歡迎親子一起到現場報名同樂。

▲歷屆優質果農與新聞處長廖淑玲（中）。（圖／記者洪佳伶攝,2020.09.01）
▲歷屆優質果農與新聞處長廖淑玲（中）。（圖／記者洪佳伶攝,2020.09.01）

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文旦 奧林匹克 柚農 大斗六文旦節 中秋節

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